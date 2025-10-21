З 21 жовтня експрезидент Франції Ніколя Саркозі починає відбувати п’ятирічний термін ув’язнення у паризькій в’язниці La Santé, що розташована в районі Монпарнас.

Про це повідомляє BFMTV.

За словами директора установи Себастьєна Ковеля, Саркозі утримуватиметься в окремій камері, без сусідів.

Саркозі вирушає у в’язницю

Йому дозволено двічі на день виходити на прогулянку та відвідувати залу дозвілля, проте без контактів з іншими ув’язненими. Це необхідно для забезпечення його особистої безпеки.

Ковель зазначив, що такий режим не є винятковим і застосовується до сотень інших в’язнів, які потребують особливих умов утримання.

За даними ЗМІ, Саркозі прибуде до в’язниці самостійно.

Йому доведеться пройти стандартну процедуру прийому. Зокрема, здати відбитки пальців, зробити фото, пройти детальний обшук (із роздяганням), здати особисті речі та отримати пакунок необхідного приладдя: білизну, одяг, посуд і засоби гігієни.

Також у Парижі на 8:30 ранку запланована демонстрація солідарності з Саркозі, організована його синами.

Нагадаємо, 25 вересня суд у Франції визнав Саркозі частково винним у “лівійській справі” щодо фінансування виборчої кампанії коштами, отриманими від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Суд постановив, що експрезидент має відбути п’ять років позбавлення волі, підкресливши “серйозність порушення громадського порядку, спричиненого злочином”. Вирок набув чинності негайно, а Саркозі було надано 18 днів для “організації свого професійного життя”.

Нагадаємо, що 17 жовтня чинний президент Франції Емманюель Макрон приймав Саркозі в Єлисейському палаці, незадовго до початку виконання вироку.

