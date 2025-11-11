В ночь на 11 ноября (с 18:00 10 ноября) российская армия атаковала Украину 119 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с разных направлений.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Атака дронов на Украину: как отработала ПВО

Российские захватчики запустили беспилотники различных типов из Курска, Миллерово, Орла и Брянска, что на территории РФ, а также с территории ВОТ АР Крым, а именно Гвардейского. Около 80 из них были Шахедами.

Основной акцент удара пришелся на прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей и Одесской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Востоке и Юге страны.

Зафиксировано попадание 59 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

В Воздушных силах добавили, что атака продолжается, ведь в воздушном пространстве еще есть несколько вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 357-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

