Дрон упав біля кордону: Румунія через атаку РФ на Україну активувала ППО
- Румунія через російські дрони, які атакували українські порти на Дунаї, активувала системи ППО.
- Ця активація була превентивною, зазначили у Міноборони країни.
- У північній частині повіту Тульча було активовано систему оповіщення населення, бо на українському боці Дунаю зафіксували "велику кількість вибухів".
У ніч проти 11 листопада Румунія через масовану атаку російських дронів по українських портах на Дунаї привела у готовність системи ППО.
Румунія активувала ППО через атаку РФ на Україну
Як повідомило Міністерство оборони Румунії, радарами було зафіксовано рух групи дронів у зоні, що прилягає до румунського повітряного простору. Це стало підставою для превентивної активації систем ППО. Через несприятливі погодні умови у південно-східній частині країни бойові літаки Повітряної поліції не могли здійснити виліт.
Вночі у північній частині повіту Тульча також було активовано систему оповіщення населення, оскільки на українському боці Дунаю зафіксували “велику кількість вибухів”.
– О 01:09 Міноборони Румунії було повідомлено про зіткнення літального апарату з землею в районі Грінду, приблизно за 5 км на південь від кордону. На місце події виїхали військові групи, які повідомили про можливу наявність уламків безпілотника. Район охороняється, пошуки будуть проведені рано-вранці, – йдеться у повідомленні відомства.
Нагадаємо, у ніч на 11 листопада РФ здійснила черговий обстріл України. Російська армія атакувала 119 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із різних напрямків.
Вранці цього дня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного удару. Під час сигналу тривоги у Харкові пролунали вибухи.