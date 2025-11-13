В этом году переработка нефти в России упала лишь на 3%, несмотря на крупнейшие на сегодняшний день атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом пишет агентство Reuters.

Последствия атаки на НПЗ в РФ

По данным источника издания, нефтеперерабатывающие заводы в РФ предотвратили резкое снижение производства топлива, используя резервные мощности для компенсации убытков от ударов.

Украина усилила атаки дронов в глубину России с целью вывести из строя нефтеперерабатывающие заводы, склады и трубопроводы и парализовать крупнейший источник финансирования Москвы для ведения войны.

Большинство атак произошло в начале 2025 года, а затем возобновилось в августе. Украинские дроны нанесли удары по меньшей мере по 17 крупным НПЗ, вынудив Россию ограничить экспорт топлива и заказать дополнительные средства защиты от дронов.

По подсчетам агентства, между августом и октябрем из-за атак и планового технического обслуживания было выведено из эксплуатации 20% мощностей российских НПЗ.

Однако это привело лишь к 6% снижению общего объема переработки в России до примерно 5,1 млн баррелей в сутки, что на 300 тыс. баррелей в сутки меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом, с января по октябрь переработка нефти упала до около 220 млн метрических тонн (5,2 млн баррелей в сутки), что на 3% меньше, чем в прошлом году.

Три источника в отрасли сообщили Reuters, что российские НПЗ работали значительно ниже полной мощности до атак и смогли смягчить их влияние, запустив запасные установки как на поврежденных, так и на неповрежденных заводах, а также вернули в эксплуатацию атакованные установки после ремонта.

Международное энергетическое агентство сообщило, что доходы РФ от продажи сырой нефти и нефтепродуктов в августе снизились до одного из самых низких уровней с начала войны в 2022 году.

