Цього року переробка нафти в Росії впала лише на 3%, попри найбільші на сьогоднішній день атаки українських дронів на нафтопереробні заводи.

Про це пише агентство Reuters.

Наслідки атаки на НПЗ в РФ

За даними джерела видання, нафтопереробні заводи в РФ запобігли різкому зниженню виробництва палива, використовуючи резервні потужності для компенсації збитків від ударів.

Україна посилила атаки дронів у глиб Росії з метою вивести з ладу нафтопереробні заводи, склади та трубопроводи і паралізувати найбільше джерело фінансування Москви для ведення війни.

Більшість атак відбулася на початку 2025 року, а потім поновилася в серпні. Українські дрони завдали ударів по щонайменше 17 великих НПЗ, змусивши Росію обмежити експорт палива та замовити додаткові засоби захисту від дронів.

За підрахунками агентства, між серпнем і жовтнем через атаки та планове технічне обслуговування було виведено з експлуатації 20% потужностей російських НПЗ.

Однак це призвело лише до 6% зниження загального обсягу переробки в Росії до приблизно 5,1 млн барелів на добу, що на 300 тис. барелів на добу менше, ніж за аналогічний період минулого року.

В цілому, з січня по жовтень переробка нафти впала до близько 220 млн метричних тонн (5,2 млн барелів на добу), що на 3% менше, ніж торік.

Три джерела в галузі повідомили Reuters, що російські НПЗ працювали значно нижче повної потужності до атак і змогли пом’якшити їхній вплив, запустивши запасні установки як на пошкоджених, так і на неушкоджених заводах, а також повернули в експлуатацію атаковані установки після ремонту.

Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що доходи РФ від продажу сирої нафти та нафтопродуктів у серпні знизилися до одного з найнижчих рівнів з початку війни у 2022 році.

