Германия намерена предоставить Украине еще не менее €150 млн на закупку американского вооружения и боеприпасов в рамках программы PURL.

Об этом в пятницу, 14 ноября, заявил в Берлине министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает DPA.

Германия предоставит Украине €150 млн по программе PURL

Писториус объявил о намерениях Берлина после встречи со своими коллегами из Франции, Великобритании, Италии и Польши с главным дипломатом ЕС Каей Каллас.

К обсуждению по видеосвязи присоединился и министр обороны Украины Денис Шмыгаль, который проинформировал партнеров о ситуации в стране.

Комментируя последние массированные удары РФ по Украине, Писториус заявил, что президент России Владимир Путин стремится сделать зиму для украинцев максимально невыносимой и сломить их волю к сопротивлению.

Немецкий министр подчеркнул, что партнеры не оставят Украину один на один с российской агрессией.

Инициатива PURL предусматривает продажу Соединенными Штатами боеприпасов и оружия европейским союзникам и Канаде, которые будут переориентировать эти поставки в Украину.

Ранее Германия пообещала направить на эту программу €430 млн.

Берлин также планирует увеличить общий объем поддержки Киева в 2026 году до €11,5 млрд.

Бюджетный комитет Бундестага уже одобрил проект федерального бюджета на 2026 год, в котором зафиксировано увеличение помощи Украине.

Согласно предложению Минфина ФРГ, Киев получит дополнительные €3 млрд на артиллерию, дроны, бронетехнику и приобретение двух зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Таким образом, финансовая поддержка должна вырасти с ранее запланированных €8,5 млрд до €11,5 млрд.

Окончательное решение по бюджету Германии на 2026 год Бундестаг будет принимать во время сессионной недели с 25 по 28 ноября.

Источник : Deutsche Welle

