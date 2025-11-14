Оружие для Украины по программе PURL: Писториус анонсировал выделение еще €150 млн
- Германия планирует выделить Украине еще €150 млн на закупку американского оружия в рамках программы PURL.
- Бундестаг рассмотрит бюджет на 2026 год с повышением помощи Украине до €11,5 млрд.
Германия намерена предоставить Украине еще не менее €150 млн на закупку американского вооружения и боеприпасов в рамках программы PURL.
Об этом в пятницу, 14 ноября, заявил в Берлине министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает DPA.
Германия предоставит Украине €150 млн по программе PURL
Писториус объявил о намерениях Берлина после встречи со своими коллегами из Франции, Великобритании, Италии и Польши с главным дипломатом ЕС Каей Каллас.
К обсуждению по видеосвязи присоединился и министр обороны Украины Денис Шмыгаль, который проинформировал партнеров о ситуации в стране.
Комментируя последние массированные удары РФ по Украине, Писториус заявил, что президент России Владимир Путин стремится сделать зиму для украинцев максимально невыносимой и сломить их волю к сопротивлению.
Немецкий министр подчеркнул, что партнеры не оставят Украину один на один с российской агрессией.
Инициатива PURL предусматривает продажу Соединенными Штатами боеприпасов и оружия европейским союзникам и Канаде, которые будут переориентировать эти поставки в Украину.
Ранее Германия пообещала направить на эту программу €430 млн.
Берлин также планирует увеличить общий объем поддержки Киева в 2026 году до €11,5 млрд.
Бюджетный комитет Бундестага уже одобрил проект федерального бюджета на 2026 год, в котором зафиксировано увеличение помощи Украине.
Согласно предложению Минфина ФРГ, Киев получит дополнительные €3 млрд на артиллерию, дроны, бронетехнику и приобретение двух зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Таким образом, финансовая поддержка должна вырасти с ранее запланированных €8,5 млрд до €11,5 млрд.
Окончательное решение по бюджету Германии на 2026 год Бундестаг будет принимать во время сессионной недели с 25 по 28 ноября.