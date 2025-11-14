Німеччина має намір надати Україні ще щонайменше €150 млн на закупівлю американського озброєння та боєприпасів у межах програми PURL.

Про це у п’ятницю, 14 листопада, заявив у Берліні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє DPA.

Німеччина надасть Україні €150 млн за програмою PURL

Пісторіус оголосив про наміри Берліна після зустрічі зі своїми колегами з Франції, Великої Британії, Італії та Польщі з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас.

До обговорення через відеозв’язок долучився й міністр оборони України Денис Шмигаль, який поінформував партнерів про ситуацію в країні.

Коментуючи останні масовані удари РФ по Україні, Пісторіус заявив, що президент Росії Володимир Путін прагне зробити зиму для українців максимально нестерпною та зламати їхню волю до спротиву.

Німецький міністр наголосив, що партнери не залишать Україну сам на сам із російською агресією.

Ініціатива PURL передбачає продаж Сполученими Штатами боєприпасів і зброї європейським союзникам та Канаді, які будуть переорієнтовувати ці поставки в Україну.

Раніше Німеччина пообіцяла спрямувати на цю програму €430 млн.

Берлін також планує збільшити загальний обсяг підтримки Києва у 2026 році до €11,5 млрд.

Бюджетний комітет Бундестагу вже схвалив проєкт федерального бюджету на 2026 рік, у якому зафіксоване збільшення допомоги Україні.

Згідно з пропозицією Мінфіну ФРН, Київ отримає додаткові €3 млрд на артилерію, дрони, бронетехніку та придбання двох зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Таким чином, фінансова підтримка має зрости з раніше запланованих €8,5 млрд до €11,5 млрд.

Остаточне рішення щодо бюджету Німеччини на 2026 рік Бундестаг ухвалюватиме під час сесійного тижня з 25 по 28 листопада.

Джерело : Deutsche Welle

