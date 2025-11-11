Германия планирует увеличить помощь Украине до €11,5 млрд в следующем году — СМИ
Правительство Германии планирует увеличить оборонную поддержку Украины в 2026 году на дополнительные 3 миллиарда евро, доведя общий объем помощи до более чем €11,5 млрд.
Об этом сообщает немецкое издание Welt.
Германия планирует увеличить оборонную поддержку Украины
Согласно представлению Министерства финансов в бюджетный комитет Бундестага, средства предусмотрены в статье бюджета под названием «Укрепление государств, на которые было совершено нападение с нарушением международного права в сферах безопасности, обороны и стабилизации».
По информации правительственных источников, дополнительные средства планируется направить на закупку артиллерийских систем, беспилотников, бронетехники, а также на замену двух зенитно-ракетных комплексов Patriot, переданных Украине ранее.
Однако окончательное одобрение проекта бюджета на 2026 год должно состояться на заседании бюджетного комитета Бундестага в четверг, 13 ноября.