Правительство Германии планирует увеличить оборонную поддержку Украины в 2026 году на дополнительные 3 миллиарда евро, доведя общий объем помощи до более чем €11,5 млрд.

Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Германия планирует увеличить оборонную поддержку Украины

Согласно представлению Министерства финансов в бюджетный комитет Бундестага, средства предусмотрены в статье бюджета под названием «Укрепление государств, на которые было совершено нападение с нарушением международного права в сферах безопасности, обороны и стабилизации».

Сейчас смотрят

По информации правительственных источников, дополнительные средства планируется направить на закупку артиллерийских систем, беспилотников, бронетехники, а также на замену двух зенитно-ракетных комплексов Patriot, переданных Украине ранее.

Однако окончательное одобрение проекта бюджета на 2026 год должно состояться на заседании бюджетного комитета Бундестага в четверг, 13 ноября.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.