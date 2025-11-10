НАТО подтвердило непрерывность поставок оружия для Украины по программе PURL
- В НАТО заявили, что программа PURL реализуется без перерывов, вооружение поступает в Украину.
- Союзники финансируют новые пакеты помощи.
Реализация программы PURL по закупке американского вооружения для Вооруженных сил Украины происходит без остановок. Поставки продолжаются, новое оборудование уже поступает в Украину.
Об этом Суспільному сообщил представитель НАТО.
Реализация программы PURL продолжается
По его словам, партнеры продолжают финансировать новые пакеты военной помощи для Украины и готовят “дополнительные обязательства”.
— Первые четыре пакета — общей стоимостью около $2 млрд были профинансированы: Нидерландами (4 августа), Данией, Норвегией и Швецией (5 августа), Германией (13 августа) и Канадой (24 августа), — отметил источник.
Собеседник добавил, что кроме уже профинансированных пакетов PURL, некоторые союзники работают над дополнительными обязательствами.
В НАТО также ожидают, что в ближайшее время больше союзников объявят о новых пакетах помощи Украине.
— Оборудование из первых пакетов уже доставлено, и новые поставки продолжаются. Никаких перерывов в реализации программы PURL не было — поставки продолжаются, новое оборудование прибывает в Украину, — добавил представитель блока.
Программа PURL (Priority Ukraine Requirements List) обеспечивает поставки критически важного американского военного оборудования для Украины, которые финансируют европейские союзники и Канада.
НАТО координирует доставку через NSATU. В пакет военной помощи входят системы противовоздушной обороны, боеприпасы и другое необходимое вооружение.