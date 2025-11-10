Реализация программы PURL по закупке американского вооружения для Вооруженных сил Украины происходит без остановок. Поставки продолжаются, новое оборудование уже поступает в Украину.

Об этом Суспільному сообщил представитель НАТО.

Реализация программы PURL продолжается

По его словам, партнеры продолжают финансировать новые пакеты военной помощи для Украины и готовят “дополнительные обязательства”.

Сейчас смотрят

— Первые четыре пакета — общей стоимостью около $2 млрд были профинансированы: Нидерландами (4 августа), Данией, Норвегией и Швецией (5 августа), Германией (13 августа) и Канадой (24 августа), — отметил источник.

Собеседник добавил, что кроме уже профинансированных пакетов PURL, некоторые союзники работают над дополнительными обязательствами.

В НАТО также ожидают, что в ближайшее время больше союзников объявят о новых пакетах помощи Украине.

— Оборудование из первых пакетов уже доставлено, и новые поставки продолжаются. Никаких перерывов в реализации программы PURL не было — поставки продолжаются, новое оборудование прибывает в Украину, — добавил представитель блока.

Программа PURL (Priority Ukraine Requirements List) обеспечивает поставки критически важного американского военного оборудования для Украины, которые финансируют европейские союзники и Канада.

НАТО координирует доставку через NSATU. В пакет военной помощи входят системы противовоздушной обороны, боеприпасы и другое необходимое вооружение.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.