Иран больше не обогащает уран ни на одном объекте в стране, сообщил министр иностранных дел Аббас Арагчи во время саммита в Тегеране.

Об этом информирует Associated Press.

Иран прекратил обогащение урана: что известно

Арагчи, отвечая на вопросы журналистов AP о ядерной программе Ирана, заявил:

– В Иране нет незадекларированного ядерного обогащения. Все наши объекты находятся под гарантиями и мониторингом МАГАТЭ. Сейчас обогащения нет, потому что наши обогатительные объекты подверглись нападению.

В то же время министр подчеркнул, что Иран продолжает отстаивать свое право на мирное использование ядерных технологий, включая обогащение:

– Мы имеем это право и продолжаем его использовать. Надеемся, что международное сообщество, включая США, признает наши права и поймет, что это неотъемлемое право Ирана.

Напомним, что 22 июня бомбардировщики военно-воздушных сил США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.

После чего в Иране заявили о серьезных повреждениях.

