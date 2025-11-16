Иран прекратил обогащение урана на всех объектах – МИД страны
Иран больше не обогащает уран ни на одном объекте в стране, сообщил министр иностранных дел Аббас Арагчи во время саммита в Тегеране.
Об этом информирует Associated Press.
Иран прекратил обогащение урана: что известно
Арагчи, отвечая на вопросы журналистов AP о ядерной программе Ирана, заявил:
– В Иране нет незадекларированного ядерного обогащения. Все наши объекты находятся под гарантиями и мониторингом МАГАТЭ. Сейчас обогащения нет, потому что наши обогатительные объекты подверглись нападению.
В то же время министр подчеркнул, что Иран продолжает отстаивать свое право на мирное использование ядерных технологий, включая обогащение:
– Мы имеем это право и продолжаем его использовать. Надеемся, что международное сообщество, включая США, признает наши права и поймет, что это неотъемлемое право Ирана.
Напомним, что 22 июня бомбардировщики военно-воздушных сил США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.
После чего в Иране заявили о серьезных повреждениях.