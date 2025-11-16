Іран більше не збагачує уран на жодному об’єкті в країні, повідомив міністр закордонних справ Аббас Арагчі під час саміту в Тегерані.

Про це інформує Associated Press.

Іран припинив збагачення урану: що відомо

Арагчі, відповідаючи на питання журналістів AP щодо ядерної програми Ірану, заявив:

Зараз дивляться

– В Ірані немає незадекларованого ядерного збагачення. Усі наші об’єкти перебувають під гарантіями та моніторингом МАГАТЕ. Наразі збагачення немає, тому що наші збагачувальні об’єкти зазнали нападу.

Водночас міністр наголосив, що Іран продовжує відстоювати своє право на мирне використання ядерних технологій, включно зі збагаченням:

– Ми маємо це право і продовжуємо його використовувати. Сподіваємося, що міжнародна спільнота, включно зі США, визнає наші права та зрозуміє, що це невід’ємне право Ірану.

Нагадаємо, що 22 червня бомбардувальники військово-повітряних сил США вдарили по ядерних об’єктах Ірану.

Після чого в Ірані заявили про серйозні пошкодження.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.