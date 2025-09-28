ООН возобновила эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана из-за его ядерной программы после процесса, инициированного тремя европейскими государствами.

Об этом сообщает Reuters.

Санкции ООН, введенные Совбезом в резолюциях 2006-2010 годов, были возобновлены в 00:00 по Гринвичу в воскресенье, 28 сентября.

С возвращением санкций на Иран снова будет распространяться эмбарго на поставки оружия и запрет на все виды деятельности, связанные с обогащением и переработкой урана, а также любую деятельность, связанную с баллистическими ракетами.

Среди других возобновленных санкций — запрет на поездки для десятков иранских граждан, замораживание активов десятков лиц и организаций, а также запрет на поставки чего-либо для ядерной программы страны.

Восстановление санкций на уровне ООН произошло после того, как Великобритания, Франция и Германия инициировали этот процесс в Совете безопасности ООН, обвинив Тегеран в нарушении ядерного соглашения 2015 года, которое должно было остановить разработку им ядерного оружия.

Это произошло после того, как на прошлой неделе Совет безопасности ООН не принял резолюцию о дальнейшей приостановке санкций, а резолюция России и Китая об отсрочке санкций в пятницу не набрала достаточно голосов.

— Мы призываем Иран и все государства полностью соблюдать эти резолюции, — заявили министры иностранных дел Франции, Великобритании и Германии в совместном заявлении.

Ранее Совет национальной безопасности Ирана заявил 20 сентября о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

Совет сообщил, что несмотря на сотрудничество МИД Ирана с МАГАТЭ и представление планов урегулирования ядерного вопроса, “действия европейских стран фактически приостановят путь сотрудничества с агентством”.

