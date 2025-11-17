Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Палате представителей проголосовать за обнародование материалов, связанных с делом Джеффри Эпштейна.

Об этом он написал в посте на платформе Truth Social.

Заявления Трампа по делу Джеффри Эпштейна

В своем обращении Трамп отметил, что республиканцам нечего скрывать и пришло время «отойти от демократических мистификаций».

Он заявил, что демократами тема Эпштейна используется для отвлечения внимания от успехов Республиканской партии.

— Республиканцы в Палате представителей должны проголосовать за обнародование материалов дела Эпштейна, потому что нам нечего скрывать, — написал Трамп.

По его словам, Министерство юстиции уже обнародовало десятки тысяч страниц материалов по Эпштейну, а отдельные документы касаются известных деятелей-демократов, в частности Билла Клинтона, Рида Гофмана и Ларри Саммерса.

Трамп также заявил, что республиканцам следует вернуться к ключевым внутренним вопросам — экономике, инфляции, налогам, инвестициям, безопасности границ и иммиграции.

Политик утверждает, что демократы используют часть республиканцев и пытаются навязать партии «ловушку Эпштейна».

Трамп заявил, что если бы у демократов были компрометирующие материалы, то они обнародовали бы их до выборов.

Ранее представитель Конгресса Майк Джонсон отмечал, что скандал вокруг Эпштейна используется демократами для дискредитации Трампа, однако сам президент не отрицает преступлений Эпштейна.

Он считает их «ужасным, невыразимым злом».

Дело Джеффи Эпштейна: что известно

Джеффри Эпштейн — американский финансист, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и организации сети для привлечения девушек и подростков в преступную деятельность.

Он был арестован в июле 2019 года в Нью-Йорке, а 10 августа того же года умер в тюрьме — официально от самоубийства.

Расследование дела против его соучастников продолжается, а материалы вызывают широкий резонанс в США и мире.

