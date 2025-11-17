Президент США Дональд Трамп закликав республіканців у Палаті представників проголосувати за оприлюднення матеріалів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна.

Про це він написав у дописі на платформі Truth Social.

Заяви Трампа щодо справи Джеффрі Епштейна

У своєму зверненні Трамп зазначив, що республіканцям немає чого приховувати й настав час “відійти від демократичних містифікацій”.

Він заявив, що демократами тема Епштейна використовується для відволікання уваги від успіхів Республіканської партії.

— Республіканці в Палаті представників повинні проголосувати за оприлюднення матеріалів справи Епштейна, тому що нам немає чого приховувати, — написав Трамп.

За його словами, Міністерство юстиції вже оприлюднило десятки тисяч сторінок матеріалів щодо Епштейна, а окремі документи стосуються відомих діячів-демократів, зокрема Білла Клінтона, Ріда Гофмана та Ларрі Саммерса.

Трамп також заявив, що республіканцям слід повернутися до ключових внутрішніх питань — економіки, інфляції, податків, інвестицій, безпеки кордонів та імміграції.

Політик стверджує, що демократи використовують частину республіканців та намагаються нав’язати партії “пастку Епштейна”.

Трамп заявив, що якби демократи мали компрометуючі матеріали, то оприлюднили б їх до виборів.

Раніше представник Конгресу Майк Джонсон зазначав, що скандал навколо Епштейна використовується демократами для дискредитації Трампа, однак сам президент не заперечує злочинів Епштейна.

Він вважає їх “жахливим, невимовним злом”.

Справа Джеффі Епштейна: що відомо

Джеффрі Епштейн — американський фінансист, якого звинувачували в сексуальній експлуатації неповнолітніх та організації мережі для залучення дівчат і підлітків у злочинну діяльність.

Він був заарештований у липні 2019 року в Нью-Йорку, а 10 серпня того ж року помер у в’язниці — офіційно від самогубства.

Розслідування справи проти його співучасників триває, а матеріали викликають широкий резонанс у США та світі.

