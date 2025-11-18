Несмотря на сопротивление Трампа: Палата представителей проголосовала за раскрытие файлов Эпштейна
- Палата представителей США проголосовала за раскрытие файлов Эпштейна.
- Законопроект обязывает Минюст обнародовать документы об Эпштейне, Максвелл и других, связанных с сексуальными преступлениями и торговлей людьми.
- Дональд Трамп противодействовал обнародованию файлов, но заявил, что подпишет закон, если он дойдет до его стола.
Во вторник, 18 ноября, Палата представителей США подавляющим большинством проголосовала за законопроект, который обязывает Министерство юстиции обнародовать материалы, связанные с покойным осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.
Об этом пишет The Hill.
Обнародование дела Эпштейна – решение Палаты представителей
Это решение было принято после месяцев интенсивного сопротивления со стороны президента Трампа и руководства Республиканской партии.
Результат голосования был 427 против одного. Единственным, кто проголосовал “против”, стал конгрессмен Клэй Хиггинс (республиканец из Луизианы).
Но этот показатель скрывает месяцы ожесточенного противостояния – как между партиями, так и внутри самой Республиканской партии.
В конце недели, когда стало очевидно, что многие республиканцы поддержат законопроект, Трамп внезапно изменил позицию и заявил, что поддерживает документ, написав в Truth Social:
— Пора двигаться дальше от этой демократической аферы, которую сфабриковали радикальные левые сумасшедшие.
И хотя спикер Майк Джонсон (республиканец из Луизианы) в конечном итоге также проголосовал “за”, демонстрируя поддержку “максимальной прозрачности”, он выразил обеспокоенность тем, как законопроект обращается с конфиденциальной информацией о жертвах.
Он призвал Сенат внести изменения. По мнению Джонсона, демократы “устраивают политическое шоу-голосование по материалам Эпштейна”.
Пострадавшие от Эпштейна, которые собрались во вторник утром у Капитолия с требованием обнародования материалов, аплодировали и обнимались на галерее Палаты после закрытия голосования. Некоторые вытирали слезы.
Голосование завершило месяцы споров о судьбе законопроекта, который теперь направляется в Сенат, где лидеры республиканцев должны принять непростое решение о его дальнейшей судьбе.
Трамп пообещал подписать законопроект
Дональд Трамп в понедельник, 17 ноября, заявил, что подпишет законопроект, если тот попадет на его стол. Но из-за его предыдущего резкого сопротивления демократы на Капитолийском холме очень скептически относятся к искренности его новой поддержки.
— Президент не хочет, чтобы эти материалы стали публичными, и одна из причин, почему мы это знаем, — это то, что президент может приказать обнародовать эти материалы прямо сейчас, — заявил конгрессмен Тед Лью (демократ из Калифорнии), вице-председатель Демократического кокуса Палаты, журналистам незадолго до голосования.
Сегодняшнее голосование состоялось после того, как конгрессмены Томас Масси (республиканец из Кентукки) и Ро Ханна (демократ из Калифорнии) инициировали распорядительную петицию, чтобы обойти сопротивление руководства Республиканской партии и заставить Палату проголосовать за Акт о прозрачности файлов Эпштейна.
Еще трое республиканцев присоединились к Масси и подписали петицию: Лорен Боберт (Колорадо), Нэнси Мейс (Южная Каролина) и Марджори Тейлор Грин (Джорджия).
На прошлой неделе Трамп и другие чиновники администрации обращались к Мейс и Боберт, прежде чем петиция собрала решающую 218-ю подпись, пытаясь убедить их отозвать свои подписи. Давление провалилось, и Трамп снял свою поддержку Грин через несколько дней.
В беседе с прессой во вторник утром, вместе с несколькими жертвами Эпштейна, Грин заявила, что вопрос Эпштейна “разорвал MAGA”.
— Единственное, что будет иметь значение для этих сильных, мужественных женщин позади меня, это когда эти материалы будут действительно обнародованы. Американцы не будут терпеть никакой другой чепухи, — сказала Грин.
Затягивание рассмотрения законопроекта
Законопроект обязывает генерального прокурора обнародовать неклассифицированные записи и документы Министерства юстиции, связанные с Эпштейном; его бывшей сообщницей Гислейн Максвелл, осужденной за торговлю несовершеннолетними, которых она передавала Эпштейну.
А также другими лицами, упомянутыми в связи с его преступной деятельностью, наряду с другими положениями.
Документ позволяет скрыть записи, содержащие персональные данные жертв или изображающие или содержащие материалы сексуального насилия над детьми, а также другие разрешенные редакции.
Джонсон и другие республиканцы выразили обеспокоенность положениями законопроекта, которые, по их мнению, могут привести к раскрытию информации о жертвах; обнародовать имена невинных людей, которых могут ошибочно обвинить из-за ассоциаций; или раскрыть конфиденциальные методы и источники.
— Там сказано, что генеральный прокурор “может” редактировать персональные данные… “Может” означает, что существует возможность непреднамеренно раскрыть персональные данные, — сказала конгрессвумен Стефани Байс (республиканка из Оклахомы). “Должен” означает, что это обязательно. “Может” — это предмет дискуссии.
Джонсон заявил, что надеется, что Сенат методично сделает то, чего нам не дали сделать в Палате — изменить этот документ и обеспечить необходимые гарантии.
Масси со своей стороны заявил, что республиканцы распространяют “неправду” о том, как законопроект относится к жертвам.
— Они говорят, что он не защищает жертв. Если это так, то почему десятки жертв сегодня вместе с нами на пресс-конференции призвали принять законопроект? Потому что этот документ прямо защищает жертв, — сказал Масси с трибуны Палаты.
Он предостерег Сенат на утренней пресс-конференции: Не испортите это.
Демократы отвергли критику Джонсона в отношении процесса, напоминая, что спикер использовал различные тактики, чтобы затянуть рассмотрение законопроекта — в частности, почти два месяца не назначал на место конгрессвумен Аделиту Грихальву (демократку), которая выиграла специальные выборы в Аризоне 23 сентября.
Грихальва стала 218-й подписью под петицией буквально через несколько минут после принесения присяги на прошлой неделе.
— Они избегают этого вопроса, избегают этого голосования так долго, что сейчас просто не могут перевернуть страницу и сказать: Мы шутили, все нормально, давайте сделаем из этого вопроса политику, — сказал конгрессмен Пит Агилар (демократ из Калифорнии), председатель Демократического кокуса Палаты.
Рассмотрение материалов Эпштейна
Дебаты вокруг материалов Эпштейна продолжаются с прошлогодней президентской кампании, во время которой Трамп под давлением сторонников MAGA, убежденных, что правительство прикрывает влиятельных соратников Эпштейна, обещал обнародовать документы, если избиратели вернут его в Белый дом.
Однако после возвращения в Белый дом Трамп изменил риторику. А заявление Министерства юстиции и ФБР в июле о том, что ведомства не обнародуют никакой дополнительной информации об Эпштейне, вызвало массовое возмущение, в том числе со стороны сторонников самого Трампа.
Это, вместе с давлением демократов, привело к тому, что Комитет Палаты по надзору и реформам, под контролем республиканцев, выдал повестки Минюсту и наследникам Эпштейна с требованием предоставить материалы покойного финансиста, и обнародовал ряд документов, включая печально известную “книгу именинников”.
— Комитет по надзору делает гораздо больше, чем предусматривала петиция, и самая ценная информация на данный момент поступила именно из архивов наследников Эпштейна, — сказал Джонсон.
Несмотря на все, Джонсон стал одним из многих республиканцев, которые поддержали законопроект во вторник, пытаясь закрыть этот вопрос и перейти к темам, где позиции республиканцев сильнее.
Демократы, в свою очередь, предположили другие причины, почему Трамп, Джонсон и другие лидеры Республиканской партии отказались от сопротивления в последние часы перед голосованием.
— Речь идет о том, что они знали — они проиграют, — сказал Агилар. И проиграют не немного — проиграют много. И президент точно не хочет выглядеть хромой уткой или тем, кто проиграл в вопросе, где Республиканская конференция разделена.