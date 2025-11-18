Во вторник, 18 ноября, Палата представителей США подавляющим большинством проголосовала за законопроект, который обязывает Министерство юстиции обнародовать материалы, связанные с покойным осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет The Hill.

Обнародование дела Эпштейна – решение Палаты представителей

Это решение было принято после месяцев интенсивного сопротивления со стороны президента Трампа и руководства Республиканской партии.

Результат голосования был 427 против одного. Единственным, кто проголосовал “против”, стал конгрессмен Клэй Хиггинс (республиканец из Луизианы).

Но этот показатель скрывает месяцы ожесточенного противостояния – как между партиями, так и внутри самой Республиканской партии.

В конце недели, когда стало очевидно, что многие республиканцы поддержат законопроект, Трамп внезапно изменил позицию и заявил, что поддерживает документ, написав в Truth Social:

— Пора двигаться дальше от этой демократической аферы, которую сфабриковали радикальные левые сумасшедшие.

И хотя спикер Майк Джонсон (республиканец из Луизианы) в конечном итоге также проголосовал “за”, демонстрируя поддержку “максимальной прозрачности”, он выразил обеспокоенность тем, как законопроект обращается с конфиденциальной информацией о жертвах.

Он призвал Сенат внести изменения. По мнению Джонсона, демократы “устраивают политическое шоу-голосование по материалам Эпштейна”.

Пострадавшие от Эпштейна, которые собрались во вторник утром у Капитолия с требованием обнародования материалов, аплодировали и обнимались на галерее Палаты после закрытия голосования. Некоторые вытирали слезы.

Голосование завершило месяцы споров о судьбе законопроекта, который теперь направляется в Сенат, где лидеры республиканцев должны принять непростое решение о его дальнейшей судьбе.

Трамп пообещал подписать законопроект

Дональд Трамп в понедельник, 17 ноября, заявил, что подпишет законопроект, если тот попадет на его стол. Но из-за его предыдущего резкого сопротивления демократы на Капитолийском холме очень скептически относятся к искренности его новой поддержки.

— Президент не хочет, чтобы эти материалы стали публичными, и одна из причин, почему мы это знаем, — это то, что президент может приказать обнародовать эти материалы прямо сейчас, — заявил конгрессмен Тед Лью (демократ из Калифорнии), вице-председатель Демократического кокуса Палаты, журналистам незадолго до голосования.

Сегодняшнее голосование состоялось после того, как конгрессмены Томас Масси (республиканец из Кентукки) и Ро Ханна (демократ из Калифорнии) инициировали распорядительную петицию, чтобы обойти сопротивление руководства Республиканской партии и заставить Палату проголосовать за Акт о прозрачности файлов Эпштейна.

Еще трое республиканцев присоединились к Масси и подписали петицию: Лорен Боберт (Колорадо), Нэнси Мейс (Южная Каролина) и Марджори Тейлор Грин (Джорджия).

На прошлой неделе Трамп и другие чиновники администрации обращались к Мейс и Боберт, прежде чем петиция собрала решающую 218-ю подпись, пытаясь убедить их отозвать свои подписи. Давление провалилось, и Трамп снял свою поддержку Грин через несколько дней.

В беседе с прессой во вторник утром, вместе с несколькими жертвами Эпштейна, Грин заявила, что вопрос Эпштейна “разорвал MAGA”.

— Единственное, что будет иметь значение для этих сильных, мужественных женщин позади меня, это когда эти материалы будут действительно обнародованы. Американцы не будут терпеть никакой другой чепухи, — сказала Грин.

Затягивание рассмотрения законопроекта

Законопроект обязывает генерального прокурора обнародовать неклассифицированные записи и документы Министерства юстиции, связанные с Эпштейном; его бывшей сообщницей Гислейн Максвелл, осужденной за торговлю несовершеннолетними, которых она передавала Эпштейну.

А также другими лицами, упомянутыми в связи с его преступной деятельностью, наряду с другими положениями.

Документ позволяет скрыть записи, содержащие персональные данные жертв или изображающие или содержащие материалы сексуального насилия над детьми, а также другие разрешенные редакции.

Джонсон и другие республиканцы выразили обеспокоенность положениями законопроекта, которые, по их мнению, могут привести к раскрытию информации о жертвах; обнародовать имена невинных людей, которых могут ошибочно обвинить из-за ассоциаций; или раскрыть конфиденциальные методы и источники.

— Там сказано, что генеральный прокурор “может” редактировать персональные данные… “Может” означает, что существует возможность непреднамеренно раскрыть персональные данные, — сказала конгрессвумен Стефани Байс (республиканка из Оклахомы). “Должен” означает, что это обязательно. “Может” — это предмет дискуссии.

Джонсон заявил, что надеется, что Сенат методично сделает то, чего нам не дали сделать в Палате — изменить этот документ и обеспечить необходимые гарантии.

Масси со своей стороны заявил, что республиканцы распространяют “неправду” о том, как законопроект относится к жертвам.

— Они говорят, что он не защищает жертв. Если это так, то почему десятки жертв сегодня вместе с нами на пресс-конференции призвали принять законопроект? Потому что этот документ прямо защищает жертв, — сказал Масси с трибуны Палаты.

Он предостерег Сенат на утренней пресс-конференции: Не испортите это.

Демократы отвергли критику Джонсона в отношении процесса, напоминая, что спикер использовал различные тактики, чтобы затянуть рассмотрение законопроекта — в частности, почти два месяца не назначал на место конгрессвумен Аделиту Грихальву (демократку), которая выиграла специальные выборы в Аризоне 23 сентября.

Грихальва стала 218-й подписью под петицией буквально через несколько минут после принесения присяги на прошлой неделе.

— Они избегают этого вопроса, избегают этого голосования так долго, что сейчас просто не могут перевернуть страницу и сказать: Мы шутили, все нормально, давайте сделаем из этого вопроса политику, — сказал конгрессмен Пит Агилар (демократ из Калифорнии), председатель Демократического кокуса Палаты.

Рассмотрение материалов Эпштейна

Дебаты вокруг материалов Эпштейна продолжаются с прошлогодней президентской кампании, во время которой Трамп под давлением сторонников MAGA, убежденных, что правительство прикрывает влиятельных соратников Эпштейна, обещал обнародовать документы, если избиратели вернут его в Белый дом.

Однако после возвращения в Белый дом Трамп изменил риторику. А заявление Министерства юстиции и ФБР в июле о том, что ведомства не обнародуют никакой дополнительной информации об Эпштейне, вызвало массовое возмущение, в том числе со стороны сторонников самого Трампа.

Это, вместе с давлением демократов, привело к тому, что Комитет Палаты по надзору и реформам, под контролем республиканцев, выдал повестки Минюсту и наследникам Эпштейна с требованием предоставить материалы покойного финансиста, и обнародовал ряд документов, включая печально известную “книгу именинников”.

— Комитет по надзору делает гораздо больше, чем предусматривала петиция, и самая ценная информация на данный момент поступила именно из архивов наследников Эпштейна, — сказал Джонсон.

Несмотря на все, Джонсон стал одним из многих республиканцев, которые поддержали законопроект во вторник, пытаясь закрыть этот вопрос и перейти к темам, где позиции республиканцев сильнее.

Демократы, в свою очередь, предположили другие причины, почему Трамп, Джонсон и другие лидеры Республиканской партии отказались от сопротивления в последние часы перед голосованием.

— Речь идет о том, что они знали — они проиграют, — сказал Агилар. И проиграют не немного — проиграют много. И президент точно не хочет выглядеть хромой уткой или тем, кто проиграл в вопросе, где Республиканская конференция разделена.

