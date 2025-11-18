У вівторок, 18 листопада, Палата представників США переважною більшістю проголосувала за законопроєкт, який зобов’язує Міністерство юстиції оприлюднити матеріали, пов’язані з покійним засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

Про це пише The Hill.

Оприлюднення справи Епштейна – рішення Палати представників

Це рішення ухвалили після місяців інтенсивного опору з боку президента Трампа та керівництва Республіканської партії.

Результат голосування був 427 проти одного. Єдиним, хто проголосував “проти”, став конгресмен Клей Гіґґінс (республіканець із Луїзіани).

Але цей показник приховує місяці запеклого протистояння – як між партіями, так і всередині самої Республіканської партії.

Наприкінці тижня, коли стало очевидно, що багато республіканців підтримають законопроєкт, Трамп раптово змінив позицію й заявив, що підтримує документ, написавши у Truth Social:

– Пора рухатися далі від цієї демократичної афери, яку сфабрикували радикальні ліві божевільні.

І хоча спікер Майк Джонсон (республіканець із Луїзіани) зрештою також проголосував “за”, демонструючи підтримку “максимальної прозорості”, він висловив занепокоєння тим, як законопроєкт поводиться з конфіденційною інформацією про жертв.

Він закликав Сенат внести зміни. На думку Джонсона, демократи “влаштовують політичне шоу-голосування щодо матеріалів Епштейна”.

Постраждалі від Епштейна, які зібралися у вівторок вранці біля Капітолію з вимогою оприлюднення матеріалів, аплодували й обіймалися на галереї Палати після закриття голосування. Дехто витирали сльози.

Голосування завершило місяці суперечок щодо долі законопроєкту, який тепер прямує до Сенату, де лідери республіканців мають ухвалити непросте рішення щодо його подальшої долі.

Трамп пообіцяв підписати законопроєкт

Дональд Трамп у понеділок, 17 листопада, заявив, що підпише законопроєкт, якщо той потрапить на його стіл. Але через його попередній різкий опір демократи на Капітолійському пагорбі дуже скептично ставляться до щирості його нової підтримки.

– Президент не хоче, щоб ці матеріали стали публічними, і одна з причин, чому ми це знаємо – це те, що президент може наказати оприлюднити ці матеріали прямо зараз (але не робить цього. – Ред.), – заявив конгресмен Тед Лью (демократ із Каліфорнії), віцеголова Демократичного кокусу Палати, журналістам незадовго до голосування.

Сьогоднішнє голосування відбулося після того, як конгресмени Томас Массі (республіканець із Кентуккі) та Ро Ханна (демократ із Каліфорнії) ініціювали розпорядчу петицію, щоб обійти опір керівництва Республіканської партії та примусити Палату проголосувати за Акт про прозорість файлів Епштейна.

Ще троє республіканців приєдналися до Массі та підписали петицію: Лорен Боберт (Колорадо), Ненсі Мейс (Південна Кароліна) та Марджорі Тейлор Ґрін (Джорджія).

Минулого тижня Трамп та інші посадовці адміністрації зверталися до Мейс і Боберт, перш ніж петиція зібрала вирішальний 218-й підпис, намагаючись переконати їх відкликати свої підписи. Тиск провалився, і Трамп зняв свою підтримку Ґрін через кілька днів.

У розмові з пресою у вівторок вранці, разом із кількома жертвами Епштейна, Ґрін заявила, що питання Епштейна “розірвало MAGA”.

– Єдине, що матиме значення для цих сильних, мужніх жінок позаду мене — це коли реально будуть оприлюднені ці матеріали. Американці не терпітимуть жодної іншої нісенітниці, – сказала Ґрін.

Затягування розгляду законопроєкту

Законопроєкт зобов’язує генерального прокурора оприлюднити некласифіковані записи й документи Міністерства юстиції, пов’язані з Епштейном; його колишньою спільницею Ґіслейн Максвелл, засудженою за торгівлю неповнолітніми, яких вона передавала Епштейну.

А також іншими особами, згаданими у зв’язку з його кримінальною діяльністю, разом з іншими положеннями.

Документ дозволяє приховати записи, що містять персональні дані жертв або зображують чи містять матеріали сексуального насильства над дітьми, а також інші дозволені редакції.

Джонсон та інші республіканці висловили стурбованість положеннями законопроєкту, які, на їхню думку, можуть призвести до розкриття інформації про жертв; оприлюднити імена невинних людей, яких можуть помилково звинуватити через асоціації; або розкрити конфіденційні методи та джерела.

– Там сказано, що генеральний прокурор “може” редагувати персональні дані… “Може” означає, що існує можливість ненавмисно розкрити персональні дані, – сказала конгресвумен Стефані Байс (республіканка з Оклахоми). “Повинен” означає, що це обов’язково. “Може” – що це предмет дискусії.

Джонсон заявив, що сподівається, що Сенат “методично зробить те, чого нам не дали зробити в Палаті – змінити цей документ і забезпечити необхідні гарантії.

Массі зі свого боку заявив, що республіканці поширюють «неправду» щодо того, як законопроєкт ставиться до жертв.

– Вони кажуть, що він не захищає жертв. Якщо це так, то чому десятки жертв сьогодні разом із нами на пресконференції закликали ухвалити законопроєкт? Тому що цей документ прямо захищає жертв, – сказав Массі з трибуни Палати.

Він застеріг Сенат на ранковій пресконференції: Не запоріть це.

Демократи відкинули критику Джонсона щодо процесу, нагадуючи, що спікер використовував різні тактики, щоб затягнути розгляд законопроєкту – зокрема, майже два місяці не призначав на місце конгресвумен Аделіту Ґріхальву (демократку), яка виграла спеціальні вибори в Аризоні 23 вересня.

Ґріхальва стала 218-м підписом під петицією буквально за кілька хвилин після складання присяги минулого тижня.

– Вони уникають цього питання, уникають цього голосування так довго, що зараз просто не можуть перевернути сторінку та сказати: Ми жартували, все нормально, давайте зробимо з цього питання політики, – сказав конгресмен Піт Аґілар (демократ із Каліфорнії), голова Демократичного кокусу Палати.

Розгляд матеріалів Епштейна

Дебати навколо матеріалів Епштейна тривають від минулорічної президентської кампанії, під час якої Трамп під тиском прихильників MAGA, переконаних, що уряд прикриває впливових соратників Епштейна, обіцяв оприлюднити документи, якщо виборці повернуть його до Білого дому.

Однак після повернення до Білого дому Трамп змінив риторику. А заява Міністерства юстиції та ФБР у липні, що відомства не оприлюднять жодної додаткової інформації про Епштейна, викликала масове обурення, включно зі сторони прихильників самого Трампа.

Це, разом із тиском демократів, призвело до того, що Комітет Палати з нагляду та реформ, під контролем республіканців, видав повістки Мін’юсту та спадкоємцям Епштейна із вимогою надати матеріали покійного фінансиста, й оприлюднив низку документів – включно з сумнозвісною “книжкою іменинників”.

– Комітет з нагляду робить набагато більше, ніж передбачала петиція, і найцінніша інформація наразі надійшла саме з архівів спадкоємців Епштейна, – сказав Джонсон.

Попри все, Джонсон став одним із багатьох республіканців, які підтримали законопроєкт у вівторок, намагаючись закрити це питання та перейти до тем, де позиції республіканців сильніші.

Демократи, своєю чергою, припустили інші причини, чому Трамп, Джонсон та інші лідери Республіканської партії відмовилися від опору в останні години перед голосуванням.

– Йдеться про те, що вони знали – вони програють, – сказав Аґілар. І програють не трохи – програють багато. І президент точно не хоче виглядати кульгавою качкою або тим, хто програв у питанні, де Республіканська конференція розділена.

