Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине услуг по модернизации систем противовоздушной обороны Patriot на сумму $105 млн.

— Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины оборудования для обеспечения жизнедеятельности системы ПВО Patriot и связанного с ним оборудования по ориентировочной стоимости $105 млн, — отмечается в релизе.

Агентство по вопросам сотрудничества в сфере оборонной безопасности предоставило необходимую сертификацию и уведомило Конгресс.

Отмечается, что правительство Украины подало запрос на приобретение товаров и услуг, связанных с техническим обслуживанием системы противовоздушной обороны Patriot.

В документе отмечается, что предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США, обеспечив укрепление безопасности страны-партнера, которая играет роль стабилизирующей политической силы и способствует экономическому развитию в Европе.

Также отмечается, что модернизация системы улучшит способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, дополнительно обеспечит ее мощным локальным потенциалом поддержки для выполнения миссий самообороны и региональной безопасности.

В Государственном департаменте подчеркнули, что продажа этого оборудования и услуг не изменит базовый военный баланс в регионе.

Главными подрядчиками выступят корпорация RTX, расположенная в Арлингтоне, штат Вирджиния, и компания Lockheed Martin из Бетесды, штат Мэриленд.

— В настоящее время правительству США не известно ни о каких соглашениях о компенсации, предложенных в связи с этой потенциальной продажей. Любое соглашение о компенсации будет определено в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком, — указано в релизе.

Документ также сообщает, что для реализации продажи потребуется назначение примерно пяти дополнительных представителей правительства США и 15 представителей американских подрядчиков в Европейское боевое командование на срок до одного месяца для поддержки обучения и проведения периодических встреч.

При этом отмечается, что продажа не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

