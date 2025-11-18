Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні послуг з модернізації систем протиповітряної оборони Patriot на суму $105 млн.

Держдеп схвалив продаж Україні послуг з модернізації ППО Patriot

– Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України обладнання для забезпечення життєдіяльності системи ППО Patriot та пов’язаного з ним обладнання за орієнтовною вартістю $105 млн, – зазначається в релізі.

Агентство з питань співробітництва у сфері оборонної безпеки надало необхідну сертифікацію та повідомило Конгрес.

Зазначається, що уряд України подав запит на придбання товарів і послуг, які пов’язані з технічним обслуговуванням системи протиповітряної оборони Patriot.

У документі наголошується, що запропонований продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США, забезпечивши зміцнення безпеки країни-партнера, яка відіграє роль стабілізуючої політичної сили та сприяє економічному розвитку в Європі.

Також зазначається, що модернізація системи покращить здатність України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, додатково забезпечить її потужним локальним потенціалом підтримки для виконання місій самооборони та регіональної безпеки.

У Державному департаменті наголосили, що продаж цього обладнання та послуг не змінить базовий військовий баланс у регіоні.

Головними підрядниками виступлять корпорація RTX, яка розташована в Арлінгтоні, штат Вірджинія, та компанія Lockheed Martin із Бетесди, штат Меріленд.

– Наразі уряду США не відомо про жодну угоду про компенсацію, запропоновану у зв’язку з цим потенційним продажем. Будь-яка угода про компенсацію буде визначена в ході переговорів між покупцем та підрядником, – вказано в релізі.

Документ також повідомляє, що для реалізації продажу знадобиться призначення приблизно п’яти додаткових представників уряду США та 15 представників американських підрядників до Європейського бойового командування на строк до одного місяця для підтримки навчання та проведення періодичних зустрічей.

При цьому зазначається, що продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США.

