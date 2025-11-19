Во время масштабной российской атаки на Украину в ночь на 19 ноября Румыния подняла дежурную авиацию из-за фиксации вражеского беспилотника у границы.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Румынии.

Румыния поднимала авиацию из-за атаки РФ на Украину

По данным Минобороны, около 00:25 два истребителя Eurofighter Typhoon стартовали с авиабазы Михаил Когелнихану.

Сейчас смотрят

Самолеты были подняты для усиленного контроля воздушного пространства во время ночной атаки РФ по территории Украины.

За несколько минут до этого, в 00:20, румынская инспекция по чрезвычайным ситуациям (IGSU) распространила сигнал RO-ALERT для жителей северной части уезда Тулча.

Причиной стало обнаружение беспилотника, который зашел в воздушное пространство Румынии примерно на 8 км — от украинского Вилково до районов Периправа и Килия-Веке, после чего исчез с радаров.

В ведомстве уточнили, что беспилотник несколько раз появлялся на радарах в течение около 12 минут.

Его траектория простиралась от молдавских Колибаш в сторону румынского Фолтешти, а затем он снова был зафиксирован вблизи Оанчи на территории Молдовы.

В 00:59 воздушную тревогу объявили уже в соседнем уезде Галац.

После этого с авиабазы Генерал Эманойл Ионеску подняли еще два истребителя F-16 ВВС Румынии.

Eurofighter вернулись на базу около 01:50, а экипажи F-16 — ориентировочно в 02:30.

В Минобороны Румынии подчеркнули, что падения каких-либо летательных аппаратов на территории страны не зафиксировано.

Специальные наземные группы находятся в готовности начать поисковые работы, если такая необходимость возникнет.

Напомним, что в результате массированной атаки на энергетические объекты в семи областях Украины Минэнерго ввело почасовые отключения электроэнергии по всей стране.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.