Під час масштабної російської атаки на Україну в ніч проти 19 листопада Румунія підняла чергову авіацію через фіксацію ворожого безпілотника біля кордону.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії.

Румунія піднімала авіацію через атаку РФ на Україну

За даними Міноборони, близько 00:25 два винищувачі Eurofighter Typhoon стартували з авіабази Міхаїл Когелнічану.

Літаки були підняті для посиленого контролю повітряного простору під час нічної атаки РФ по території України.

За кілька хвилин до цього, о 00:20, румунська інспекція з надзвичайних ситуацій (IGSU) поширила сигнал RO-ALERT для мешканців північної частини повіту Тулча.

Причиною стало виявлення безпілотника, який зайшов у повітряний простір Румунії приблизно на 8 км — від українського Вилкового до районів Періправи та Кілія-Веке, після чого зник із радарів.

У відомстві уточнили, що безпілотник кілька разів з’являвся на радарах протягом близько 12 хвилин.

Його траєкторія простягалася від молдовських Колібашів у бік румунського Фолтешті, а потім він знову був зафіксований поблизу Оанчі на території Молдови.

О 00:59 повітряну тривогу оголосили вже в сусідньому повіті Галац.

Після цього з авіабази Генерал Еманоїл Іонеску підняли ще два винищувачі F-16 ВПС Румунії.

Eurofighter повернулися на базу близько 01:50, а екіпажі F-16 — орієнтовно о 02:30.

У Міноборони Румунії наголосили, що падіння будь-яких літальних апаратів на території країни не зафіксовано.

Спеціальні наземні групи перебувають у готовності розпочати пошукові роботи, якщо така необхідність виникне.

Нагадаємо, що унаслідок масованої атаки на енергетичні об’єкти у семи областях України Міненерго запровадило погодинні відключення електроенергії по всій країні.

