20 листопада атаковано Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ) та електропідстанції в Курській області.

Інформацію опосередковано підтвердили місцеві губернатори.

Атака на Рязанський НПЗ: що відомо

Після атаки на Рязанський НПЗ, про який активно писали місцеві, очільник регіону Павло Малков заявив про “займання на території одного підприємства”.

– Через падіння уламків сталося загоряння на території одного підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих немає, оцінюється матеріальний збиток. На місці працюють оперативні служби, – йдеться в його повідомленні.

Він додав, що “падіння уламків” сталося в декількох районах Рязані.

Однак, за даними в мережі, ідеться про Рязанський НПЗ, який уже щонайменше вісім разів зазнавав атак.

Цей завод – частина ПАТ Роснефть та один із найбільших підприємств нафтопереробки в Росії.

Його потужність – близько 17 млн т нафти на рік, зокрема він виробляє автомобільні бензини всіх марок, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут, зріджені гази, бітуми та нафтохімічну сировину.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко уточнив, що за останні тижні в РФ вдалось успішно атакувати пʼять НПЗ, серед яких:

Рязанський;

Ільський;

Саратовський;

Орський;

Волгоградський.

При цьому Рязанський та Волгоградський зупиняли роботу після ударів.

Нагадаємо, Рязанський нафтопереробний завод Роснефти востаннє призупиняв переробку нафти після атаки українського дрона 15 листопада.

Атака на підстанції в Курській області: що відомо

Після атаки на підстанції в Курській області, за словами губернатора Олександра Хінштейна, без електрики залишилися близько 16 тис. людей.

Очільник області перерахував, що без світла сидять абоненти у Глушківському, Рильському та Коренівському районах Курщини.

Водночас він не став уточнювати, скільки об’єктів зазнали атаки чи скільки часу знадобиться для ремонту й відновлення електропостачання.

