Президент США Дональд Трамп увечері 19 листопада підписав законопроєкт, раніше ухвалений Палатою представників, який зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі несекретні документи, пов’язані з Джеффрі Епштейном.

Про це глава держави повідомив на своїй платформі Truth Social.

Трамп підписав закон про публікацію документів Епштейна

За словами президента, він звернувся до спікера Палати представників Майка Джонсона та лідера більшості в Сенаті Джона Тюна з проханням забезпечити ухвалення законопроєкту в обох палатах Конгресу.

— Завдяки цьому проханню голосуванням майже одностайно схвалено закон, — зазначив Дональд Трамп.

Президент також додав, що за його дорученням Міністерство юстиції вже передало Конгресу близько 50 тис. сторінок документів, що стосуються покійного фінансиста Епштейна, обвинуваченого у сексуальних злочинах.

Трамп при цьому звинуватив Демократичну партію США у зв’язках з Епштейном і наголосив, що опозиційна сила не передавала жодних документів, пов’язаних із ним, “і навіть ніколи не згадувала про нього”.

Епштейна президент також назвав демократом.

Нагадаємо, що 2 листопада комітет з нагляду Палати представників оприлюднив близько 20 тис. сторінок приватного листування Епштейна.

У листах згадується Дональд Трамп. Зокрема, Епштейн зазначав, що лідер США провів кілька годин у його будинку у квітні 2011 року разом із однією з жертв торгівлі людьми.

У Білому домі оприлюднені листи назвали фейком та спробою дискредитувати президента.

Речниця Керолайн Левітт наголосила, що Трамп “вигнав Епштейна зі свого клубу” та не був причетний до його злочинів.

17 листопада Трамп закликав республіканців у Палаті представників підтримати оприлюднення файлів Епштейна, аби припинити обман демократів.

Наступного дня Палата проголосувала майже одноголосно — 427 голосів “за” та лише один “проти”.

До цього часу президент виступав проти публікації документів.

