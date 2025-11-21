Припинення передачі розвідданих Україні з боку США може нашкодити більше, ніж перекриття поставок озброєння.

У США оцінили загрозу у разі припинення передачі розвідданих Україні

Втрата можливості отримання розвідданих з боку США може виявитися більш руйнівною, ніж припинення поставок зброї, йдеться у статті Bloomberg. Видання зазначає, що американська розвідка є найважливішим елементом здатності України протистояти російській агресії.

Про це медіа пише на тлі заяв адміністрації Трампа, що якщо Україна не прийме так званий мирний план, то США призупинять допомогу Україні.

Зараз дивляться

– Я не думаю, що припинення поставок озброєнь є серйозною загрозою, оскільки Сполучені Штати фактично не поставляють зброю. Хоча припинення європейських закупівель американської зброї для України може мати руйнівні наслідки, – сказала колишній високопоставлений співробітник Пентагону з питань міжнародної безпеки при адміністрації Джо Байдена Селеста Уолландер.

Вона додала, що “справжньою проблемою може стати припинення обміну розвідданими, якщо Україна буде не здатна планувати свою оборону, передбачати дії Росії, відстежувати загрози, ракети-загрози, крилаті ракети, балістичні ракети, а також відстежувати безпілотники”.

Видання нагадує заяву Зеленського, зроблену раніше, що пропозиція адміністрації Трампа щодо поступок територій Росії ставить її перед вибором: піти на поступки колись надійному партнеру або зберегти свою територію і контроль над її обороною.

Bloomberg пише, що якщо адміністрація Трампа виконає свою погрозу, наслідки для України ймовірно проявляться не одразу, але у підсумку можуть стати катастрофічними.

Нагадаємо, що США і Україна вже стикалися з подібною ситуацією, коли Вашингтон призупинив поставки зброї та обмін розвідувальною інформацією з Києвом після публічної сварки між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. Це рішення завдало шкоди як обороноздатності України, так і довірі союзників до підтримки США.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.