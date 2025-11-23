Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что европейские союзники Украины согласовали ключевые принципы, которые должны лежать в основе любого “мирного плана” для Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Европейские союзники согласовали принципы “мирного плана”

По словам фон дер Ляйен, любой надежный и устойчивый план мира для Украины “должен прежде всего прекратить убийства и положить конец войне, не сея семена будущего конфликта”.

Она добавила, что первым основным элементом такого плана должна быть недопустимость изменения границ силой.

— Во-вторых, как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений в отношении своих вооруженных сил, которые делали бы страну уязвимой для будущих атак и тем самым подрывали европейскую безопасность, — сказала глава Еврокомиссии.

Согласно третьему принципу, который упомянула фон дер Ляйен, “должна быть полностью отражена центральная роль Европейского Союза в обеспечении мира в Украине”.

— Украина должна иметь свободу и суверенное право выбирать свою судьбу. Она выбрала европейскую судьбу. Это начинается с восстановления страны, ее интеграции в наш единый рынок и нашу оборонную промышленную базу, и, в конечном итоге, присоединения к нашему Союзу, — сказала она.

Отдельно президент Еврокомиссии подчеркнула необходимость “возвращения каждого украинского ребенка, похищенного Россией”.

— Из всех ужасов, вызванных войной России, ни один не является таким болезненным, как этот. Десятки тысяч мальчиков и девочек остаются в плену в России. Они напуганы и скучают по своим близким. Мы должны поставить этих детей на первое место в глобальной повестке дня, – добавила фон дер Ляйен.

