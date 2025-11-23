Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що європейські союзники України погодили ключові принципи, які мають лежати в основі будь-якого “мирного плану” для України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.

Європейські союзники погодили принципи мирного плану

За словами фон дер Ляєн, будь-який надійний і стійкий план миру для України “повинен насамперед припинити вбивства і покласти край війні, не сіючи насіння майбутнього конфлікту”.

Зараз дивляться

Вона додала, що першим основним елементом такого плану має бути неприпустимість зміни кордонів силою.

– По-друге, як суверенна держава, Україна не може мати обмежень щодо своїх збройних сил, які б робили країну вразливою до майбутніх атак і тим самим підривали європейську безпеку, – сказала глава Єврокомісії.

Згідно з третім принципом, який згадала фон дер Ляєн, “повинна бути повністю відображена центральна роль Європейського Союзу в забезпеченні миру в Україні”.

– Україна повинна мати свободу і суверенне право обирати свою долю. Вона обрала європейську долю. Це починається з відновлення країни, її інтеграції в наш єдиний ринок і нашу оборонну промислову базу, і, зрештою, приєднання до нашого Союзу, – сказала вона.

Окремо президентка Єврокомісії наголосила на необхідності “повернення кожної української дитини, викраденої Росією”.

– З усіх жахіть, спричинених війною Росії, жодне не є таким болючим, як це. Десятки тисяч хлопчиків і дівчаток залишаються в полоні в Росії. Вони налякані і сумують за своїми близькими. Ми повинні поставити цих дітей на перше місце у глобальному порядку денному, – додала фон дер Ляєн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.