Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что по итогам переговоров с Украиной в Женеве будут внесены изменения в американский “мирный план”.

Об этом сообщает Sky News.

Рубио анонсировал изменения в “мирный план”

По итогам переговоров Рубио сказал СМИ, что сегодняшние встречи были для него “наиболее продуктивными” и “наиболее результативными”.

Он уточнил, что команда Вашингтона вносит в “мирный план” некоторые изменения. По словам Рубио, многое еще предстоит сделать, дополнительная информация будет предоставлена позже.

— У нас есть очень хороший рабочий продукт, который был создан на основе вклада всех заинтересованных сторон, и мы смогли пройтись по некоторым из этих пунктов сейчас, пункт за пунктом. И я считаю, что мы достигли хорошего прогресса, — заявил госсекретарь.

Он сообщил, что сейчас команды США и Украины разошлись по своим комнатам, поскольку американская команда “работает над некоторыми из предложенных нам предложений”.

— Мы работаем над ними, внося некоторые изменения в надежде на дальнейшее сближение разногласий и приближение к тому, что устроит как Украину, так и, конечно же, Соединенные Штаты, — сказал Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что любой план требует одобрения Трампа и Зеленского, а также того, чтобы Россия высказала свою позицию, но он чувствовал себя по этому поводу “спокойно”.

Напомним, на днях США представили новый “мирный план” для Украины из 28 пунктов.

Согласно документу, Украина среди прочего должна будет выйти из Донбасса, сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения.

В Евросовете заявили, что мирный план США может стать основным для завершения войны, но требует существенных доработок.

