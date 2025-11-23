Велика Британія, Німеччина та Франція підготували свої контрпропозиції до 28-пунктного проєкту “мирного плану” США, щоб зробити його більш вигідним для України.

Агенція Reuters оприлюднила повний текст цих європейських зауважень.

За даними Reuters, документ спирається на американську версію “мирного плану”, але в ряді пунктів пропонує корекції, а подекуди й вилучення окремих положень.

Нижче наведено неофіційний переклад. Для зручності ключові зміни порівняно з американськими пропозиціями виділено напівжирним.

Пропозиції Європи щодо “мирного плану”

Має бути підтверджений суверенітет України. Між Росією, Україною та НАТО має бути укладена всеосяжна угода про ненапад. Усі двозначності (ambiguities), що існували останні три десятиліття, мають бути усунуті.

Пункт 3 “мирного плану” США, де йшлося про відсутність втручання Росії та зупинку розширення НАТО, пропонується прибрати.

Після підписання мирної угоди має розпочатися діалог Росії та НАТО з метою врегулювання безпекових питань і створення умов для деескалації, що забезпечить глобальну стабільність та розширить економічні можливості. Україна має отримати надійні безпекові гарантії. Чисельність Збройних сил України у мирний період пропонується обмежити 800 тис. військових. (У США пропозиція передбачала 600 тис. у будь-який період.) Вступ України до НАТО залежатиме від консенсусу всіх держав-членів якого наразі немає. (Американська пропозиція передбачала конституційне закріплення відмови від вступу та гарантії НАТО щодо неприєднання України у майбутньому.) НАТО погоджується не розміщувати у мирний час на території України війська під своїм командуванням. (У США був пункт про повну відмову від будь-якого розміщення сил НАТО; європейці залишають можливість для “коаліції охочих”.) У Польщі будуть розміщені винищувачі НАТО. Гарантія США Україні, що випливає зі статті 5: a) США отримують компенсаційні механізми за таку гарантію; b) у разі вторгнення України в Росію гарантія припиняє діяти; c) у випадку російського вторгнення в Україну буде забезпечена скоординована військова відповідь, відновлені всі глобальні санкції, а будь-які визнання нових територій або привілеї вважаються недійсними. Україна має право на членство в ЄС і отримає тимчасовий преференційний доступ до європейського ринку на час розгляду заявки. Має бути сформований масштабний глобальний пакет підтримки відновлення України, який включає: a) створення Фонду розвитку України для інвестицій у швидкозростаючі сфери — технології, дата-центри, штучний інтелект; b) співпраця США та України щодо відновлення, розвитку й експлуатації української газової інфраструктури – трубопроводів та сховищ; c) спільні зусилля з відбудови регіонів, зруйнованих війною, з реконструкцією міст і житлових районів; d) розвиток інфраструктури; e) розвиток видобутку корисних копалин; f) Світовий банк підготує спеціальний фінансовий пакет для пришвидшення реалізації цих програм 13. Поступова реінтеграція Росії у світову економіку: a) Питання про скасування санкцій буде обговорюватися та узгоджуватися поетапно та в кожному конкретному випадку. (США пропонували зняти санкції без застереження про “поступовість” цього процесу.) b) США укладуть довгострокову угоду про економічну співпрацю з Росією у сферах енергетики, інфраструктури, ШІ, рідкісних металів, дата-центрів та спільних арктичних проєктів c) Росії запропонують повернутися до G8 14. Україна буде повністю відбудована та отримає фінансову компенсацію, включно з російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими до повної компенсації збитків. (Вилучено пропозицію США про €100 млрд інвестицій та 50% прибутку американської сторони від відбудови). 15. Буде сформована спільна робоча група з питань безпеки — США, Україна, Європа та Росія – для моніторингу виконання угоди. 16. Росія повинна законодавчо закріпити політику ненападу на Європу та Україну. 17. США та Росія домовляються продовжити дію угод про контроль над ядерною зброєю та нерозповсюдження. 18. Україна підтверджує статус неядерної держави. 19. Запорізька АЕС буде запущена під контролем МАГАТЕ; електроенергія розподілятиметься між Україною та Росією у пропорції 50:50. 20. Україна запровадить стандарти ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин. (У США був пункт про заборону “будь-якої нацистської ідеології”.) 21. Території:

Україна не використовуватиме військову силу для повернення окупованих територій. Переговори про обмін територіями почнуться від лінії зіткнення.

Європейці вилучили всі пропозиції США щодо передачі територій Росії або визнання Криму.

Після узгодження майбутніх територіальних рішень Росія та Україна беруть зобов’язання не змінювати їх силою. Гарантії безпеки не діятимуть у разі порушення. Росія не блокуватиме використання Україною Дніпра для комерційних потреб; буде досягнута угода про вільне транспортування зерна Чорним морем. Створюється гуманітарний комітет: a) обмін усіх полонених і тіл за формулою “всіх на всіх”; b) повернення всіх цивільних заручників, включаючи депортованих дітей; c) програма возз’єднання сімей; d) додаткові заходи для допомоги жертвам війни. 25. Україна проведе вибори якнайшвидше після укладання мирної угоди. (У США – вимога провести вибори за 100 днів.) 26. Будуть забезпечені механізми підтримки жертв конфлікту. (США пропонували загальну амністію, включаючи російських військових злочинців.) 27. Угода буде юридично обов’язковою. Її виконання контролюватиме Рада миру під головуванням президента Дональда Трампа. За порушення передбачені санкції. 28. Після того, як всі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених точок для початку виконання угоди. Умови припинення вогню, включаючи моніторинг, будуть узгоджені обома сторонами під наглядом США.

