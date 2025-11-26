В Соединенных Штатах вспыхнула волна критики после публикации агентства Bloomberg, обнародовавшего стенограмму телефонного разговора спецпосланника американского президента Стива Виткоффа с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым.

Разговор Виткоффа с Ушаковым

Документ демонстрирует высокий уровень доверительности между собеседниками и обсуждение возможных шагов по передаче идеи мирного плана президенту США Дональду Трампу.

Республиканец Дон Бэйкон подверг резкой критике спецпосланника, поставив под сомнение его способность представлять американские интересы.

– Для тех, кто выступает против российского вторжения и хочет видеть Украину суверенной и демократической страной, очевидно, что Виткофф полностью поддерживает россиян. Ему нельзя доверять ведению этих переговоров. Сделал ли бы российский платный агент меньше, чем он? Его следует уволить, – заявил политик.

Bloomberg получил доступ к полной стенограмме пятиминутного разговора, который состоялся 14 октября 2025 года.

Из нее следует, что Виткофф и Ушаков согласовывали, когда именно Путину следует позвонить по телефону Трампу накануне визита президента Украины Владимира Зеленского, а также как подать идею условного “мирного плана из 20 пунктов” так, чтобы она выглядела как американская.

Другой республиканец, Брайан Фицпатрик, назвал участие Виткоффа в таких контактах «серьезной проблемой» и выступил против неофициальной дипломатии.

– Это серьезная проблема. И одна из многих причин, почему эти дурацкие побочные шоу и тайные встречи должны прекратиться. Позвольте государственному секретарю Марку Рубио выполнять свою работу честно и объективно, – заявил он.

Демократ Тед Лье также отреагировал на скандал, подчеркнув, что спецпосланник должен действовать исключительно в интересах США, а не России, назвав его “настоящим предателем”.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, встал на защиту своего представителя, объяснив его действия по характеру переговорного процесса.

– Это стандартная практика. Он должен продать это Украине. Он должен продать Украину России. Это то, что делает человек, заключающий сделки, – заявил глава Белого дома.

Он также добавил, что не слышал обнародованного аудио, но не видит в действиях Уиткоффа “ничего необычного”.

Bloomberg также обнародовал вторую стенограмму разговора Юрия Ушакова с Дмитриевым, в котором российские чиновники обсуждали, как передать проект договоренностей представителям Трампа так, чтобы его можно было представить как американскую инициативу.

