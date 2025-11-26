У Сполучених Штатах спалахнула хвиля критики після публікації агентства Bloomberg, яке оприлюднило стенограму телефонної розмови спецпосланця американського президента Стіва Віткоффа з помічником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим.

Розмова Віткоффа з Ушаковим

Документ демонструє високий рівень довірливості між співрозмовниками та обговорення можливих кроків щодо передання ідеї мирного плану президенту США Дональду Трампу.

Республіканець Дон Бейкон різко розкритикував спецпосланця, поставивши під сумнів його здатність представляти американські інтереси.

– Для тих, хто виступає проти російського вторгнення та хоче бачити Україну суверенною та демократичною країною, очевидно, що Віткофф повністю підтримує росіян. Йому не можна довіряти ведення цих переговорів. Чи російський платний агент зробив би менше, ніж він? Його слід звільнити, – заявив політик.

Bloomberg отримав доступ до повної стенограми п’ятихвилинної розмови, яка відбулася 14 жовтня 2025 року.

З неї випливає, що Віткофф та Ушаков узгоджували, коли саме Путіну варто зателефонувати Трампу напередодні візиту президента України Володимира Зеленського, а також як подати ідею умовного “мирного плану з 20 пунктів” так, щоб він здавався американським.

Інший республіканець, Браян Фіцпатрік, назвав участь Віткоффа у таких контактах «серйозною проблемою» та виступив проти неофіційної дипломатії.

– Це серйозна проблема. І одна з багатьох причин, чому ці безглузді побічні шоу й таємні зустрічі мають припинитися. Дозвольте державному секретареві Марку Рубіо виконувати свою роботу чесно та об’єктивно, – заявив він.

Демократ Тед Льє також відреагував на скандал, наголосивши, що спецпосланець повинен діяти виключно в інтересах США, а не Росії, назвавши його “справжнім зрадником”.

Президент США Дональд Трамп, своєю чергою, став на захист свого представника, пояснивши його дії характером переговорного процесу.

– Це стандартна практика. Він має продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Це те, що робить людина, яка укладає угоди, – заявив глава Білого дому.

Він також додав, що не чув оприлюдненого аудіо, але не бачить у діях Віткоффа “нічого незвичного”.

Bloomberg також оприлюднив другу стенограму, розмову Юрія Ушакова з Кирилом Дмитрієвим, у якій російські чиновники обговорювали, як передати проєкт домовленостей представникам Трампа так, щоб його можна було представити як американську ініціативу.

