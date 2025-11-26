Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью испанскому изданию El Pais заявил, что завершение войны в Украине реально до конца 2025 года.

Рютте о завершении войны в Украине

В то же время, он отметил, что даже после прекращения боевых действий Россия будет оставаться серьезной угрозой для Европы.

Рютте отметил, что стремится помочь реализовать мирную инициативу президента США Дональда Трампа.

– Я полностью разделяю видение Трампа. Эта резня должна прекратиться, – сказал Рютте.

При этом генсек НАТО акцентировал внимание на значительных потерях России. По его словам, более миллиона российских солдат погибли или получили серьезные ранения, а ежемесячно РФ теряет около 20 000 военных.

– Это родители и сыновья, которые погибают, едва приобретая какую-то территорию, – отметил он.

На фоне таких утрат территориальные успехи РФ выглядят сомнительными. Генсек привел пример Покровска, который российские войска пытаются захватить уже более 18 месяцев, но не достигли полного контроля.

По его словам, “больше россиян погибло, пытаясь взять этот город, чем количество украинцев, которые там сначала жили”.

В то же время Рютте предупредил, что даже после подписания мирного соглашения Россия будет оставаться долгосрочной угрозой для Европы.

– Мирный план не меняет оценки России как долгосрочной угрозы для Европы, – заметил генсек НАТО.

Относительно американского мирного плана Рютте отметил, что он содержит “много хороших элементов”, но некоторые из них нуждаются в доработке.

По данным Financial Times, итоговый документ сократили с 28 до 19 пунктов, хотя Трамп намекнул, что осталось 22 пункта.

