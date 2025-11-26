Президент США Дональд Трамп, комментируя свои инициативы по урегулированию войны в Украине, заявил, что основная уступка российской стороны состоит в том, что она “прекратит воевать и не будет захватывать новые земли”.

Трамп о мирном плане

Об этом он сообщил журналистам во время перелета на борту Air Force One.

На вопрос о возможных территориальных компромиссах со стороны Украины Трамп отметил, что нынешнее развитие событий на фронте может привести к изменению контроля над частью территорий.

– Если вы посмотрите на то, как все сейчас развивается, все идет в одном направлении. Так что эта земля спустя несколько месяцев и так может оказаться в России. Так что же вы хотите воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или вы хотите сделать что-нибудь сейчас? В некоторых случаях земля идет и обратно. Они ведут переговоры, они хотят закончить это, – сказал он.

Когда журналисты поинтересовались, какие уступки должна сделать Россия, президент США подчеркнул, что их позиция уже меняется.

– Их главная уступка состоит в том, что они прекращают боевые действия и не захватывают больше земель, – добавил Трамп.

Ранее стало известно, что США и Украина во время переговоров в Женеве наработали новое мирное соглашение по 19 пунктам, однако наиболее политически чувствительные вопросы должны решить президенты обеих стран.

Представительница Белого дома Кэролайн Левитт сообщила о “значительном прогрессе” в переговорах, отметив, что остаются “раздражительные, но не непреодолимые детали”.

СМИ также обнародовали, какие именно вопросы остаются предметом обсуждения между Украиной и Соединенными Штатами.

