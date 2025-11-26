Президент США Дональд Трамп прокомментировал опубликованную Bloomberg стенограмму, где его спецпредставитель Стив Уиткофф якобы советовал россиянам, как наиболее эффективно представить американскому лидеру предложения по мирному плану для Украины.

Об этом стало известно из трансляции Белого дома.

Разговор Уиткоффа с Ушаковым о мирном плане: реакция Трампа

По словам американского лидера, в словах Стива Уиткоффа нет ничего необычного.

Сейчас смотрят

Дональд Трамп назвал такие действия обычной практикой переговоров.

Он пояснил, что роль посредника заключается в том, чтобы донести позицию обеих сторон конфликта и «продать» их аргументы обоим участникам.

— Ему нужно объяснить Украине, что предлагает Россия, и показать России, что ожидает Украина. Это стандартная форма переговоров. Посредник должен убедить обе стороны в важности определенных шагов, — сказал Трамп.

Он добавил, что не слушал аудиозапись, однако предположил, что Уиткофф аналогично работает и с Украиной.

— Я не слышал запись, но это обычная практика. Могу представить, что он так же объясняет Украину, ведь обе стороны должны делать уступки и получать что-то взамен, — резюмировал президент США.

Напомним, что Bloomberg обнародовал расшифровку двух телефонных разговоров, связанных с мирным планом США по Украине.

Первый, по данным издания, состоялся 14 октября между Стивом Уиткоффом и помощником Путина Юрием Ушаковым.

В нем американец якобы советовал, как россияне могут лучше представить свои предложения Трампу, а также рекомендовал позвонить до приезда президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

Уиткофф предлагал, в частности, поздравить Трампа с мирным соглашением по Газе и подчеркнуть его роль в продвижении мира, одновременно обсуждая подобный подход для плана по Украине.

Во второй расшифровке фигурировали Ушаков и российский посланник Кирилл Дмитриев, которые обсуждали передачу Уиткоффу проекта мирного плана.

Ушаков выражал опасения, что США могут изменить документ не в пользу России.

Bloomberg отметил, что невозможно достоверно установить, какие именно предложения Москва передала Вашингтону и насколько они повлияли на первоначальный план из 28 пунктов, который 23 ноября был доработан в Женеве.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.