Президент США Дональд Трамп, коментуючи свої ініціативи щодо врегулювання війни в Україні, заявив, що основна поступка російської сторони полягає в тому, що вона “припинить воювати і не захоплюватиме нових земель”.

Трамп про мирний план

Про це він повідомив журналістам під час перельоту на борту Air Force One.

На запитання щодо можливих територіальних компромісів з боку України Трамп зазначив, що нинішній розвиток подій на фронті може призвести до змін контролю над частиною територій.

– Якщо ви подивитеся на те, як все зараз розвивається, то все йде в одному напрямку. Так що ця земля через кілька місяців і так може опинитися у Росії. Так що ж ви, хочете воювати і втратити ще 50-60 тисяч осіб? Або ви хочете зробити щось зараз? У деяких випадках земля йде і в зворотному напрямку. Вони ведуть переговори, вони хочуть закінчити це, – сказав він.

Коли журналісти поцікавилися, які саме поступки має зробити Росія, президент США наголосив, що їхня позиція вже змінюється.

– Їхня головна поступка полягає в тому, що вони припиняють бойові дії і не захоплюють більше земель, – додав Трамп.

Раніше стало відомо, що США та Україна під час переговорів у Женеві напрацювали нову мирну угоду з 19 пунктів, проте найбільш політично чутливі питання мають вирішити президенти обох країн.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила про “значний прогрес” у перемовинах, зазначивши, що залишаються “дражливі, але не непереборні деталі”.

ЗМІ також оприлюднили, які саме питання наразі залишаються предметом обговорення між Україною та Сполученими Штатами.

