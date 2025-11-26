Трамп озвучив, на що готова піти Росія в питанні миру з Україною
- Президент США озвучив позицію Росії щодо її готовності змінити підхід до війни.
- Під час розмови з журналістами Трамп пояснив, про які поступки йдеться в переговорах.
- Зазначено умову, яку Росія нібито готова прийняти заради потенційного миру.
Президент США Дональд Трамп, коментуючи свої ініціативи щодо врегулювання війни в Україні, заявив, що основна поступка російської сторони полягає в тому, що вона “припинить воювати і не захоплюватиме нових земель”.
Трамп про мирний план
Про це він повідомив журналістам під час перельоту на борту Air Force One.
На запитання щодо можливих територіальних компромісів з боку України Трамп зазначив, що нинішній розвиток подій на фронті може призвести до змін контролю над частиною територій.
– Якщо ви подивитеся на те, як все зараз розвивається, то все йде в одному напрямку. Так що ця земля через кілька місяців і так може опинитися у Росії. Так що ж ви, хочете воювати і втратити ще 50-60 тисяч осіб? Або ви хочете зробити щось зараз? У деяких випадках земля йде і в зворотному напрямку. Вони ведуть переговори, вони хочуть закінчити це, – сказав він.
Коли журналісти поцікавилися, які саме поступки має зробити Росія, президент США наголосив, що їхня позиція вже змінюється.
– Їхня головна поступка полягає в тому, що вони припиняють бойові дії і не захоплюють більше земель, – додав Трамп.
Раніше стало відомо, що США та Україна під час переговорів у Женеві напрацювали нову мирну угоду з 19 пунктів, проте найбільш політично чутливі питання мають вирішити президенти обох країн.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила про “значний прогрес” у перемовинах, зазначивши, що залишаються “дражливі, але не непереборні деталі”.
ЗМІ також оприлюднили, які саме питання наразі залишаються предметом обговорення між Україною та Сполученими Штатами.