Спецпосланник президента США Стів Віткофф у жовтні мав телефонну розмову з помічником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим, під час якої надавав поради щодо того, як Москва може ефективніше представити свої ідеї про “мирну угоду” Дональду Трампу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, у розпорядженні якого опинився аудіозапис цього спілкування.

Віткофф радив Ушакову як представити Трампу “мирну угоду”

Розмова між Віткоффом та Ушаковим відбулася 14 жовтня і тривала трохи більш ніж п’ять хвилин.

У ході бесіди Віткофф заявив, що високо цінує Путіна, і повідомив, що вже розповідав Трампу про те, що, на його переконання, Росія нібито завжди прагнула досягнення миру.

Він також згадав про запланований на той момент візит Володимира Зеленського до Вашингтона і звернувся до Ушакова з пропозицією, аби Путін поспілкувався з Трампом перед цією зустріччю.

– Зеленський приїде до Білого дому в п’ятницю. Я піду на цю зустріч, бо вони хочуть, щоб я був там, але я думаю, що, якщо можливо, ми повинні поговорити з вашим босом перед цією п’ятничною зустріччю, – цитує Віткоффа Bloomberg.

Після цього Ушаков уточнив у Віткоффа, чи буде “корисно” для Путіна зателефонувати Трампу. Спецпосланник відповів ствердно й порадив, щоб російський президент привітав президента США з досягненням мирної домовленості щодо Гази.

Ця подія сталася напередодні розмови Віткоффа та Ушакова.

Він також рекомендував зазначити, що Росія підтримала це рішення, і наголосити на повазі до Трампа як до людини, що орієнтована на мир.

– Тоді це буде справді хороший дзвінок, – сказав Віткофф.

Розмова між Путіним і Трампом справді відбулася 16 жовтня – через два дні після контакту Віткоффа та Ушакова.

Після цієї бесіди президент США, який до того неодноразово критикував російського лідера, заявив про бажання провести зустріч із ним у Будапешті.

Обговорення умов “мирної угоди”

У межах того самого п’ятихвилинного дзвінка Віткофф також обговорював з Ушаковим потенційні умови можливої “мирної угоди” між Росією та Україною.

Ці ідеї пізніше відобразилися в плані з 28 пунктів, який був підготовлений за безпосередньої участі Кремля та без відома Києва чи партнерів у Європі.

– Я вам скажу, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди. Донецьк і, можливо, десь обміняємо території. Але я кажу, що замість таких розмов давайте говорити з більшою надією, бо я думаю, що ми дійдемо до угоди. Президент (Трамп. – Ред.) надасть мені багато свободи і повноважень для досягнення угоди, – сказав Віткофф.

