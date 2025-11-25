Віткофф радив помічнику Путіна як представити Трампу “мирну угоду” – Bloomberg
- 14 жовтня Стів Віткофф провів п’ятихвилинну розмову з Юрієм Ушаковим, під час якої радив, як подати пропозиції Кремля Дональду Трампу.
- Віткофф запропонував, щоб Путін зателефонував Трампу перед візитом Зеленського до Білого дому та привітав його з мирною домовленістю щодо Гази.
- Віткофф також обговорив із Ушаковим можливі умови "мирної угоди" між Росією та Україною, які лягли в основу 28-пунктного плану.
Спецпосланник президента США Стів Віткофф у жовтні мав телефонну розмову з помічником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим, під час якої надавав поради щодо того, як Москва може ефективніше представити свої ідеї про “мирну угоду” Дональду Трампу.
Про це повідомляє агентство Bloomberg, у розпорядженні якого опинився аудіозапис цього спілкування.
Віткофф радив Ушакову як представити Трампу “мирну угоду”
Розмова між Віткоффом та Ушаковим відбулася 14 жовтня і тривала трохи більш ніж п’ять хвилин.
У ході бесіди Віткофф заявив, що високо цінує Путіна, і повідомив, що вже розповідав Трампу про те, що, на його переконання, Росія нібито завжди прагнула досягнення миру.
Він також згадав про запланований на той момент візит Володимира Зеленського до Вашингтона і звернувся до Ушакова з пропозицією, аби Путін поспілкувався з Трампом перед цією зустріччю.
– Зеленський приїде до Білого дому в п’ятницю. Я піду на цю зустріч, бо вони хочуть, щоб я був там, але я думаю, що, якщо можливо, ми повинні поговорити з вашим босом перед цією п’ятничною зустріччю, – цитує Віткоффа Bloomberg.
Після цього Ушаков уточнив у Віткоффа, чи буде “корисно” для Путіна зателефонувати Трампу. Спецпосланник відповів ствердно й порадив, щоб російський президент привітав президента США з досягненням мирної домовленості щодо Гази.
Ця подія сталася напередодні розмови Віткоффа та Ушакова.
Він також рекомендував зазначити, що Росія підтримала це рішення, і наголосити на повазі до Трампа як до людини, що орієнтована на мир.
– Тоді це буде справді хороший дзвінок, – сказав Віткофф.
Розмова між Путіним і Трампом справді відбулася 16 жовтня – через два дні після контакту Віткоффа та Ушакова.
Після цієї бесіди президент США, який до того неодноразово критикував російського лідера, заявив про бажання провести зустріч із ним у Будапешті.
Обговорення умов “мирної угоди”
У межах того самого п’ятихвилинного дзвінка Віткофф також обговорював з Ушаковим потенційні умови можливої “мирної угоди” між Росією та Україною.
Ці ідеї пізніше відобразилися в плані з 28 пунктів, який був підготовлений за безпосередньої участі Кремля та без відома Києва чи партнерів у Європі.
– Я вам скажу, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди. Донецьк і, можливо, десь обміняємо території. Але я кажу, що замість таких розмов давайте говорити з більшою надією, бо я думаю, що ми дійдемо до угоди. Президент (Трамп. – Ред.) надасть мені багато свободи і повноважень для досягнення угоди, – сказав Віткофф.