Франція планує запровадити добровільну військову службу тривалістю 10 місяців для молоді віком 18 і 19 років, оскільки в Європі зростає стурбованість загрозою з боку Росії.

Макрон анонсував запровадження військової служби

У промові перед військовими президент Еммануель Макрон заявив, що військова служба розпочнеться до середини 2026 року і допоможе Франції реагувати на “зростаючі загрози” на світовій арені.

Майже через 30 років після того, як Франція скасувала призов, Макрон заявив, що: “нам потрібна мобілізація”.

– Франція не може залишатися осторонь, – сказав президент.

Він вважає, що французька молодь має “бажання залучитися” до служби, та зазначив, що існує молоде покоління, “готове стати на захист” своєї нації.

За новою програмою чоловіки та жінки, переважно віком 18 і 19 років, зможуть добровільно записатися до військової служби на 10 місяців.

Їм виплачуватимуть мінімум €800 на місяць, надаватимуть харчування та проживання, а також 75% знижку на залізничні перевезення.

Макрон зазначив, що військові будуть залучатися “тільки на національній території”.

Деякі учасники з певними кваліфікаціями, наприклад в інженерії чи медицині, можуть мати вік до 25 років.

Поки що не передбачається, що військова служба у Франції знову стане обов’язковою, як це було до скасування призову колишнім президентом Жаком Шираком у 1997 році.

– Ми не можемо повертатися до часу призову. Ця гібридна модель армії відповідає загрозам і ризикам, що нас очікують, поєднуючи молодь на національній службі, резервістів та активну армію, – зазначив Макрон.

План створення військової служби обійдеться у €2 млрд, що Макрон назвав “значними та необхідними витратами”.

Програма передбачає залучення 3 тис. добровольців у 2026 році з поступовим збільшенням їх числа до 10 тис. до 2030 року.

– Моя амбіція для Франції – залучити 50 тис. молодих людей до 2036 року, з урахуванням розвитку можливих загроз, – сказав Макрон.

Після завершення програми учасники зможуть інтегруватися у цивільне життя, стати резервістом або залишитися у збройних силах.

Європа запроваджує військову службу

Президент зазначив, що план “натхненний практиками наших європейських партнерів … у час, коли всі наші європейські союзники діють у відповідь на загрозу, що тисне на всіх нас”.

Цей крок є частиною зсуву у Європі, де країни, які протягом десятиліть користувалися спокоєм завдяки гарантіям безпеки США, нині стурбовані зміною пріоритетів Дональда Трампа та агресивною політикою Росії.

Оголошення Макрона ставить Францію в один ряд з майже десятком інших європейських країн, таких як Німеччина та Данія, які запровадили подібні проєкти.

