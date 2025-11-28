Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене оголосила про намір звернутися до міжнародних судових інституцій, включно з Міжнародним судом ООН, через зловмисні дії Білорусі.

Ругінене пояснила, що наразі міністерства збирають інформацію і аналізують можливість подачі позову до Міжнародного суду ООН щодо шкоди, завданої польотам літаків.

Це пов’язано з випадками, коли Вільнюський аеропорт вимушено закривався через запуск метеокуль із сусідньої країни.

– Ми дійшли єдиної думки, що міністерства юстиції, транспорту та закордонних справ працюватимуть над збором даних і можливістю звернення до Суду ООН з приводу збитків і загроз цивільній авіації, – зазначила прем’єрка.

За її словами, перші кроки вже здійснені. Міністерство транспорту і комунікацій звернулося до Міжнародної цивільної організації.

– Ці дії будуть просто додані, і будуть зібрані дані, щоб у нас був судовий процес, – додала вона.

На запитання щодо ефективності такого процесу, якщо Росія і Білорусь не дотримуються міжнародного права, Інга Ругінене наголосила, що для Литви важливо діяти як демократичній державі та відстоювати міжнародно-правову позицію.

– Все має сенс, подивіться, що робить Україна. Україна теж щодня збирає докази. Ми – країна, яка визнає міжнародне право, для якої дуже важлива репутація. І у нас є певні дії, які ми вживаємо як нормальна демократична держава, – сказала Ругінене.

Нагадаємо, Литва тимчасово закривала кордон із Білоруссю через масові вторгнення метеозондів з контрабандою, однак згодом достроково відновила роботу пунктів пропуску.

Зокрема, 24 листопада країна пережила “найнапруженішу” ніч через масований наліт повітряних куль із Білорусі, що знову призвело до тимчасового закриття аеропорту Вільнюса.

Минулого тижня через подібний інцидент затримався рейс з керівником МЗС Литви та єврокомісаром Андрюсом Кубілюсом.

