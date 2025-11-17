В Дании закрыли аэропорт города Ольборг вечером 16 ноября после сообщения о появлении “одного или более” неизвестных дронов. Позже полеты беспилотников не подтвердились.

Об этом сообщает датский общественный вещатель Danmarks Radio (DR).

В Дании закрыли аэропорт

Отмечается, что над аэродромом Ольборга закрыли полеты после 22:00 примерно на час. После чего прием и отправление рейсов возобновили.

Полиция Северной Ютландии сообщила, что “знают о том, что, возможно, был замечен один или несколько дронов вблизи аэропорта Ольборг”.

Утром в понедельник появились новые подробности после того, как полиция обследовала территорию.

Дежурный начальник полиции Северной Ютландии Мортен Аксельсен сообщил, что полиция не нашла никаких дронов. Как пишет DR, до сих пор не ясно, были ли дроны в воздушном пространстве или нет.

– Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, что это были дроны. Мы не получили других сообщений, кроме того, что поступило из аэропорта, – заявил Аксельсен.

Напомним, в конце сентября аэропорт Копенгагена закрывали из-за появления беспилотников. Рейсы в столице Дании отменили после того, как заметили дроны.

