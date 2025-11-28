В Татарстане в России вспыхнул крупный пожар на ОЭЗ Алабуга, где производят, в частности, беспилотники типа Shahed.

Об этом сообщают ряд Telegram-каналов и подтверждают в пресс-службе ОЭЗ.

Пожар на ОЭЗ Алабуга в Татарстане

Сначала сообщалось о пожаре на площади в 1 тыс. кв. м. на складе аккумуляторов на территории особой экономической зоны Алабуга.

Telegram-канал Astra писал, что более 300 человек эвакуировались самостоятельно.

Позже в ОЭЗ Алабуга заявили, что площадь пожара увеличилась до 5 тыс. кв. м. По их словам, раненых и погибших нет.

– Спасательные службы и руководство ОЭЗ на месте возгорания делают все возможное, чтобы нейтрализовать пожар в ближайшее время, заявили там.

Кремлевские пропагандистские СМИ сообщали, что пожарным пока не удается локализовать огонь. Для тушения пожара планируется использовать вертолет.

Также они заявляют, что площадь возгорания составляет 25 тыс. квадратных метров. Причины возникновения пожара и обстоятельства инцидента на данный момент не установлены.

