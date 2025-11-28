У Татарстані в Росії спалахнула велика пожежа на ОЕЗ Алабуга, де виробляють зокрема безпілотники типу Shahed.

Про це повідомляють низка Telegram-каналів та підтверджують в пресслужбі ОЕЗ.

Пожежа на ОЕЗ Алабуга в Татарстані

Спершу повідомлялося про пожежу на площі в 1 тис. кв. м. на складі акумуляторів на території особливої економічної зони Алабуга.

Telegram-канал Astra писав, що понад 300 осіб евакуювалися самостійно.

Пізніше в ОЕЗ Алабуга заявили, що площа пожежі збільшилася до 5 тис. кв. м. За їхніми словами, поранених та загиблих немає.

– Рятувальні служби та керівництво ОЕЗ на місці займання роблять все можливе, щоб нейтралізувати пожежу найближчим часом, заявили там.

Кремлівські пропагандистські медіа повідомляли, що пожежникам поки що не вдається локалізувати вогонь. Для гасіння пожежі планують використати гелікоптер.

Також вони заявляють, що площа загоряння становить 25 тис. квадратних метрів. Причини виникнення пожежі та обставини інциденту станом на зараз не встановлені.

