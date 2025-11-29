Новый анализ на основе почти двух десятилетий спутниковых наблюдений показал, что огромные запасы воды в Европе постепенно истощаются.

Об этом сообщает The Guardian.

Значительное сокращение объема пресной воды фиксируется в южной и центральной частях континента, от Испании и Италии до Польши и отдельных регионов Великобритании.

Исследование провели ученые University College London в сотрудничестве с Watershed Investigations и The Guardian.

Они проанализировали спутниковые данные за 2002-2024 годы, отслеживающие изменения гравитационного поля Земли.

Поскольку вода имеет значительную массу, изменения ее количества в реках, почве, озерах и ледниках отражаются на этих показателях, позволяя фактически взвешивать водные ресурсы планеты.

Результаты указывают на резкий дисбаланс: север и северо-запад Европы, включая Скандинавию, часть Великобритании и Португалию, становятся более влажными, в то же время обширные территории юга и востока. В частности, Испания, Франция, Италия, Германия, Швейцария, Румыния и Украина – высыхают.

– Когда мы сравниваем общие данные о наземных запасах воды с климатическими наборами данных, тенденции в целом коррелируют, – отметил профессор Мохаммад Шамсуддуха, эксперт по водным ресурсам, кризисам и снижению рисков.

Он назвал эти данные тревожным сигналом для политиков, до сих пор сомневающихся в необходимости сокращения выбросов.

— Мы больше не говорим об ограничении потепления до 1,5 ° C, мы, вероятно, двигаемся к повышению температуры на 2 ° C выше доиндустриального уровня, и теперь мы наблюдаем последствия, — добавил ученый.

Исследование также показало, что считающиеся более устойчивыми запасы подземных вод также уменьшаются.

По словам ученых, летние ливни способствуют стоку и наводнениям, вместо пополнения водоносных горизонтов, в то время как зимний сезон накопление воды сокращается.

Особенно заметны изменения в Великобритании.

– В общем, на западе становится влажнее, тогда как на востоке – более сухое, и этот сигнал усиливается, – объясняет Шамсуддуха.

По его словам, изменение характера осадков создает серьезные риски, особенно там, где подземные воды обеспечивают большую часть водоснабжения, чем на юго-востоке Англии.

Использование подземных вод растет

Европейское агентство по охране окружающей среды сообщает, что, несмотря на общее уменьшение забора воды в ЕС с 2000 по 2022 год, использование подземных вод выросло на 6%.

Это связано с потребностями коммунального водоснабжения (18%) и сельского хозяйства (17%). Подземные воды составляют 62% водоснабжения населения и 33% потребностей аграрного сектора.

Еврокомиссия работает над стратегией водной устойчивости, целью которой является создание водно-умной экономики и повышение эффективности использования воды по крайней мере на 10% к 2030 году.

Снижение потерь в сетях и модернизация инфраструктуры считаются ключевыми.

Профессор гидрологии Анна Клок из Университета Рединга отмечает угрозу дефицита в ближайшие сезоны.

– Следующей весной и летом, если мы не получим необходимые осадки, это будет иметь серьезные последствия для нас здесь, в Англии. Мы столкнемся с серьезными ограничениями воды, и это очень усложнит жизнь каждого, – заметила Клок.

Агентство по охране окружающей среды предупреждает, что при отсутствии значительных осадков засуха может продолжаться до 2026 года.

Министр водных ресурсов Эмма Гарди заявила, что правительство в ответ запускает масштабное строительство девяти новых водохранилищ. Впрочем, эксперты предостерегают, что этого недостаточно.

Ученые предупреждают: тенденция к высыханию в Европе будет иметь далеко идущие последствия, влияя на экосистемы, сельское хозяйство и даже продовольственную безопасность.

Дефицит воды в Испании уже может повлиять на поставки продуктов в Великобританию.

– Нам нужно признать, что изменение климата реально, оно происходит и влияет на нас, – подчеркнул Шамсуддуха, призывая к эффективному управлению водными ресурсами и смелым решениям, включая широкомасштабный сбор дождевой воды.

На глобальном уровне очаги высыхания уже фиксируются на Ближнем Востоке, Азии, Южной Америке, Северной Америке и даже в Гренландии.

В некоторых местах, таких как Тегеран, страны готовятся к нулевому дню, когда водопроводная вода просто закончится.

