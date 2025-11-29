Европа стремительно высыхает: спутники зафиксировали критическое падение водных запасов
- Почти 20 лет спутники фиксируют изменения в водных запасах, что указывает на нетипичный дисбаланс в разных регионах Европы.
- Ученые предупреждают: стабильные подземные воды тоже начали исчезать, а привычные осадки больше не пополняют ресурсы, как раньше.
- Эксперты говорят о рисках для продовольствия, экосистем и жизни людей, а некоторые страны уже готовятся к нулевому дню.
Новый анализ на основе почти двух десятилетий спутниковых наблюдений показал, что огромные запасы воды в Европе постепенно истощаются.
Об этом сообщает The Guardian.
Значительное сокращение объема пресной воды фиксируется в южной и центральной частях континента, от Испании и Италии до Польши и отдельных регионов Великобритании.
Запасы воды в ЕС истощаются – исследование
Исследование провели ученые University College London в сотрудничестве с Watershed Investigations и The Guardian.
Они проанализировали спутниковые данные за 2002-2024 годы, отслеживающие изменения гравитационного поля Земли.
Поскольку вода имеет значительную массу, изменения ее количества в реках, почве, озерах и ледниках отражаются на этих показателях, позволяя фактически взвешивать водные ресурсы планеты.
Результаты указывают на резкий дисбаланс: север и северо-запад Европы, включая Скандинавию, часть Великобритании и Португалию, становятся более влажными, в то же время обширные территории юга и востока. В частности, Испания, Франция, Италия, Германия, Швейцария, Румыния и Украина – высыхают.
– Когда мы сравниваем общие данные о наземных запасах воды с климатическими наборами данных, тенденции в целом коррелируют, – отметил профессор Мохаммад Шамсуддуха, эксперт по водным ресурсам, кризисам и снижению рисков.
Он назвал эти данные тревожным сигналом для политиков, до сих пор сомневающихся в необходимости сокращения выбросов.
— Мы больше не говорим об ограничении потепления до 1,5 ° C, мы, вероятно, двигаемся к повышению температуры на 2 ° C выше доиндустриального уровня, и теперь мы наблюдаем последствия, — добавил ученый.
Исследование также показало, что считающиеся более устойчивыми запасы подземных вод также уменьшаются.
По словам ученых, летние ливни способствуют стоку и наводнениям, вместо пополнения водоносных горизонтов, в то время как зимний сезон накопление воды сокращается.
Особенно заметны изменения в Великобритании.
– В общем, на западе становится влажнее, тогда как на востоке – более сухое, и этот сигнал усиливается, – объясняет Шамсуддуха.
По его словам, изменение характера осадков создает серьезные риски, особенно там, где подземные воды обеспечивают большую часть водоснабжения, чем на юго-востоке Англии.
Использование подземных вод растет
Европейское агентство по охране окружающей среды сообщает, что, несмотря на общее уменьшение забора воды в ЕС с 2000 по 2022 год, использование подземных вод выросло на 6%.
Это связано с потребностями коммунального водоснабжения (18%) и сельского хозяйства (17%). Подземные воды составляют 62% водоснабжения населения и 33% потребностей аграрного сектора.
Еврокомиссия работает над стратегией водной устойчивости, целью которой является создание водно-умной экономики и повышение эффективности использования воды по крайней мере на 10% к 2030 году.
Снижение потерь в сетях и модернизация инфраструктуры считаются ключевыми.
Профессор гидрологии Анна Клок из Университета Рединга отмечает угрозу дефицита в ближайшие сезоны.
– Следующей весной и летом, если мы не получим необходимые осадки, это будет иметь серьезные последствия для нас здесь, в Англии. Мы столкнемся с серьезными ограничениями воды, и это очень усложнит жизнь каждого, – заметила Клок.
Агентство по охране окружающей среды предупреждает, что при отсутствии значительных осадков засуха может продолжаться до 2026 года.
Министр водных ресурсов Эмма Гарди заявила, что правительство в ответ запускает масштабное строительство девяти новых водохранилищ. Впрочем, эксперты предостерегают, что этого недостаточно.
Ученые предупреждают: тенденция к высыханию в Европе будет иметь далеко идущие последствия, влияя на экосистемы, сельское хозяйство и даже продовольственную безопасность.
Дефицит воды в Испании уже может повлиять на поставки продуктов в Великобританию.
– Нам нужно признать, что изменение климата реально, оно происходит и влияет на нас, – подчеркнул Шамсуддуха, призывая к эффективному управлению водными ресурсами и смелым решениям, включая широкомасштабный сбор дождевой воды.
На глобальном уровне очаги высыхания уже фиксируются на Ближнем Востоке, Азии, Южной Америке, Северной Америке и даже в Гренландии.
В некоторых местах, таких как Тегеран, страны готовятся к нулевому дню, когда водопроводная вода просто закончится.