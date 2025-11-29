Новий аналіз на основі майже двох десятиліть супутникових спостережень засвідчив, що величезні запаси води в Європі поступово виснажуються.

Про це повідомляє The Guardian.

Значне скорочення обсягів прісної води фіксується у південній і центральній частинах континенту, від Іспанії та Італії до Польщі та окремих регіонів Великої Британії.

Дослідження здійснили вчені University College London у співпраці з Watershed Investigations та The Guardian.

Вони проаналізували супутникові дані за 2002–2024 роки, які відстежують зміни гравітаційного поля Землі.

Оскільки вода має значну масу, зміни у її кількості в річках, ґрунті, озерах і льодовиках відображаються на цих показниках, дозволяючи фактично зважувати водні ресурси планети.

Результати вказують на різкий дисбаланс: північ і північний захід Європи, включно зі Скандинавією, частиною Великої Британії та Португалією, стають більш вологими, водночас великі території півдня та сходу. Зокрема Іспанія, Франція, Італія, Німеччина, Швейцарія, Румунія та Україна – висихають.

– Коли ми порівнюємо загальні дані про наземні запаси води з кліматичними наборами даних, тенденції загалом корелюють, — зазначив професор Мохаммад Шамсуддуха, експерт з водних ресурсів, криз і зниження ризиків.

Він назвав ці дані тривожним сигналом для політиків, які досі сумніваються у необхідності скорочення викидів.

– Ми більше не говоримо про обмеження потепління до 1,5°C, ми, ймовірно, рухаємося до підвищення температури на 2°C вище доіндустріального рівня, і тепер ми спостерігаємо наслідки, – додав учений.

Дослідження також показало, що запаси підземних вод, які вважаються більш стійкими, також зменшуються.

За словами науковців, літні зливи сприяють стоку та повеням, замість поповнення водоносних горизонтів, тоді як зимовий сезон накопичення води скорочується.

Особливо помітні зміни у Великій Британії.

– Загалом, на заході стає вологіше, тоді як на сході – сухіше, і цей сигнал посилюється, – пояснює Шамсуддуха.

За його словами, зміна характеру опадів створює серйозні ризики, особливо там, де підземні води забезпечують більшу частину водопостачання, як на південному сході Англії.

Використання підземних вод зростає

Європейське агентство з охорони довкілля повідомляє, що попри загальне зменшення забору води в ЄС з 2000 по 2022 рік, використання підземних вод зросло на 6%.

Це пов’язано з потребами комунального водопостачання (18%) та сільського господарства (17%). Підземні води становлять 62% водопостачання населення та 33% потреб аграрного сектору.

Єврокомісія працює над стратегією водної стійкості, метою якої є створення водно-розумної економіки та підвищення ефективності використання води принаймні на 10% до 2030 року.

Зниження втрат у мережах і модернізація інфраструктури вважаються ключовими.

Професорка гідрології Ганна Клок з Університету Редінга наголошує на загрозі дефіциту в найближчі сезони.

– Наступної весни та літа, якщо ми не отримаємо необхідних опадів, це матиме серйозні наслідки для нас тут, в Англії. Ми зіткнемося з серйозними обмеженнями води, і це дуже ускладнить життя кожного, – зауважила Клок.

Агентство з охорони довкілля попереджає, що за відсутності значних опадів посуха може тривати до 2026 року. Міністр водних ресурсів Емма Гарді заявила, що уряд у відповідь запускає масштабне будівництво дев’яти нових водосховищ. Втім, експерти застерігають, що цього недостатньо.

Науковці попереджають: тенденція до висихання в Європі матиме далекосяжні наслідки, впливаючи на екосистеми, сільське господарство та навіть продовольчу безпеку.

Дефіцит води в Іспанії вже може вплинути на постачання продуктів до Великої Британії.

– Нам потрібно визнати, що зміна клімату реальна, вона відбувається і впливає на нас, — підкреслив Шамсуддуха, закликаючи до ефективного управління водними ресурсами та сміливих рішень, включаючи широкомасштабне збирання дощової води.

На глобальному рівні осередки висихання вже фіксуються на Близькому Сході, в Азії, Південній Америці, Північній Америці та навіть у Гренландії.

У деяких місцях, як-от Тегеран, країни готуються до нульового дня, коли водопровідна вода просто закінчиться.

