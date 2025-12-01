Аэропорт Вильнюса возобновил работу 1 декабря в 5:00 утра после ночного ограничения воздушного пространства.

Об этом сообщила компания Литовские аэропорты.

Аэропорт Вильнюса останавливали из-за воздушных шаров

Временные ограничения ввели вечером 30 ноября, когда в 18:09 диспетчеры зафиксировали навигационные метки, похожие на траектории воздушных шаров, двигавшихся в направлении аэропорта.

Из-за потенциальной угрозы гражданской авиации аэропорт временно приостановил часть операций.

После отмены ограничений утром субботы аэропорт работает в штатном режиме.

В то же время пассажиров предупредили, что в течение дня возможны отдельные задержки рейсов из-за сбоя в ротации экипажей и самолетов.

Тем, чьи рейсы пострадали, советуют обращаться в авиакомпании.

Это уже не первый инцидент за последние дни. Накануне, поздно вечером 28 ноября, аэропорт также был вынужден приостановить работу из-за необычной воздушной активности.

На радарах тогда зафиксировали объекты, похожие на метеозонды или воздушные шары, которые приближались к аэропорту со стороны Беларуси и представляли риск для гражданских самолетов.

Из-за повторения таких ситуаций компания Литовские аэропорты обратилась в Генеральную прокуратуру Литвы с просьбой открыть досудебное расследование.

По предварительной информации, часть этих метеозондов могла содержать контрабанду и залететь с территории Беларуси, что может расцениваться как потенциальная угроза национальной безопасности.

