Аэропорт Вильнюса закрывали на 11 часов из-за угрозы для авиации
Аэропорт Вильнюса возобновил работу 1 декабря в 5:00 утра после ночного ограничения воздушного пространства.
Об этом сообщила компания Литовские аэропорты.
Аэропорт Вильнюса останавливали из-за воздушных шаров
Временные ограничения ввели вечером 30 ноября, когда в 18:09 диспетчеры зафиксировали навигационные метки, похожие на траектории воздушных шаров, двигавшихся в направлении аэропорта.
Из-за потенциальной угрозы гражданской авиации аэропорт временно приостановил часть операций.
После отмены ограничений утром субботы аэропорт работает в штатном режиме.
В то же время пассажиров предупредили, что в течение дня возможны отдельные задержки рейсов из-за сбоя в ротации экипажей и самолетов.
Тем, чьи рейсы пострадали, советуют обращаться в авиакомпании.
Это уже не первый инцидент за последние дни. Накануне, поздно вечером 28 ноября, аэропорт также был вынужден приостановить работу из-за необычной воздушной активности.
На радарах тогда зафиксировали объекты, похожие на метеозонды или воздушные шары, которые приближались к аэропорту со стороны Беларуси и представляли риск для гражданских самолетов.
Из-за повторения таких ситуаций компания Литовские аэропорты обратилась в Генеральную прокуратуру Литвы с просьбой открыть досудебное расследование.
По предварительной информации, часть этих метеозондов могла содержать контрабанду и залететь с территории Беларуси, что может расцениваться как потенциальная угроза национальной безопасности.