Аеропорт Вільнюса відновив роботу 1 грудня о 5:00 ранку після нічного обмеження повітряного простору.

Про це повідомила компанія Литовські аеропорти.

Аеропорт Вільнюса зупиняли через повітряні кулі

Тимчасові обмеження ввели ввечері 30 листопада, коли о 18:09 диспетчери зафіксували навігаційні позначки, схожі на траєкторії повітряних куль, що рухалися у напрямку летовища.

Через потенційну загрозу цивільній авіації аеропорт тимчасово призупинив частину операцій.

Після скасування обмежень уранці суботи аеропорт працює у штатному режимі.

Водночас пасажирів попередили, що протягом дня можливі окремі затримки рейсів через збій у ротації екіпажів та літаків.

Тим, чиї рейси постраждали, радять звертатися до авіакомпаній.

Це вже не перший інцидент за останні дні. Напередодні, пізно ввечері 28 листопада, аеропорт також вимушено зупиняв роботу через незвичну повітряну активність.

На радарах тоді зафіксували об’єкти, схожі на метеозонди або повітряні кулі, що наближалися до аеропорту з боку Білорусі та становили ризик для цивільних літаків.

Через повторення таких ситуацій компанія Литовські аеропорти звернулася до Генеральної прокуратури Литви з проханням відкрити досудове розслідування.

За попередньою інформацією, частина цих метеозондів могла містити контрабанду й залетіти з території Білорусі, що може розцінюватися як потенційна загроза національній безпеці.

