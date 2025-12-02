Из-за ситуации на границе с Литвой: ЕС готовит санкции против Беларуси
Европейский Союз готовит новый пакет санкций против Беларуси на фоне обострения ситуации на границе с Литвой.
Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Санкции ЕС против Беларуси: что известно
По словам Урсулы фон дер Ляйен, во время разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой стало ясно, что угроза со стороны Беларуси только растет: все чаще в воздушное пространство Литвы проникают контрабандные воздушные шары.
Фон дер Ляйен назвала это очередной гибридной атакой режима Александра Лукашенко и подчеркнула, что такие действия абсолютно неприемлемы.
— Мы полностью солидарны с Литвой и уже готовим дальнейшие шаги в рамках санкционного режима ЕС, — подчеркнула глава Еврокомиссии.
В течение последних недель воздушные шары, долетающие с территории Беларуси, неоднократно нарушали воздушное пространство Литвы, создавая реальную угрозу для гражданской авиации и работы главного аэропорта страны.
Из-за опасной воздушной активности аэропорт Вильнюса уже несколько раз был вынужден временно прекращать работу.
Последний известный инцидент произошел 30 ноября. В 18:09 диспетчеры зафиксировали навигационные метки, похожие на траектории воздушных шаров, двигавшихся в направлении аэродрома.
В результате воздушное пространство над Вильнюсом ограничили на ночь, а работу аэропорта удалось возобновить только 1 декабря в 05:00.
Компания Литовские аэропорты уже обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать возможную угрозу национальной безопасности.
По предварительным данным, часть метеозондов и воздушных шаров имела контрабандное содержимое и залетала с территории Беларуси.