Европейский Союз готовит новый пакет санкций против Беларуси на фоне обострения ситуации на границе с Литвой.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Санкции ЕС против Беларуси: что известно

По словам Урсулы фон дер Ляйен, во время разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой стало ясно, что угроза со стороны Беларуси только растет: все чаще в воздушное пространство Литвы проникают контрабандные воздушные шары.

Фон дер Ляйен назвала это очередной гибридной атакой режима Александра Лукашенко и подчеркнула, что такие действия абсолютно неприемлемы.

— Мы полностью солидарны с Литвой и уже готовим дальнейшие шаги в рамках санкционного режима ЕС, — подчеркнула глава Еврокомиссии.

В течение последних недель воздушные шары, долетающие с территории Беларуси, неоднократно нарушали воздушное пространство Литвы, создавая реальную угрозу для гражданской авиации и работы главного аэропорта страны.

Из-за опасной воздушной активности аэропорт Вильнюса уже несколько раз был вынужден временно прекращать работу.

Последний известный инцидент произошел 30 ноября. В 18:09 диспетчеры зафиксировали навигационные метки, похожие на траектории воздушных шаров, двигавшихся в направлении аэродрома.

В результате воздушное пространство над Вильнюсом ограничили на ночь, а работу аэропорта удалось возобновить только 1 декабря в 05:00.

Компания Литовские аэропорты уже обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать возможную угрозу национальной безопасности.

По предварительным данным, часть метеозондов и воздушных шаров имела контрабандное содержимое и залетала с территории Беларуси.

