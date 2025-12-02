Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Білорусі на тлі загострення ситуації на кордоні з Литвою.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Санкції ЄС проти Білорусі: що відомо

За словами Урсули фон дер Ляєн, під час розмови з президентом Литви Гітанасом Наусєдою стало зрозуміло, що загроза з білоруського боку лише зростає: дедалі частіше у повітряний простір Литви проникають контрабандні повітряні кулі.

Фон дер Ляєн назвала це черговою гібридною атакою режиму Олександра Лукашенка та наголосила, що такі дії є абсолютно неприйнятними.

— Ми повністю солідарні з Литвою і вже готуємо подальші кроки в межах санкційного режиму ЄС, — наголосила глава Єврокомісії.

Упродовж останніх тижнів повітряні кулі, що долітають з території Білорусі, неодноразово порушували повітряний простір Литви, створюючи реальну загрозу для цивільної авіації та роботи головного аеропорту країни.

Через небезпечну повітряну активність аеропорт Вільнюса вже кілька разів був змушений тимчасово припиняти роботу.

Останні відомий інцидент стався 30 листопада. О 18:09 диспетчери зафіксували навігаційні позначки, схожі на траєкторії повітряних куль, що рухалися в напрямку летовища.

У результаті повітряний простір над Вільнюсом обмежили на ніч, а роботу аеропорту вдалося відновити лише 1 грудня о 05:00.

Компанія Литовські аеропорти вже звернулася до Генеральної прокуратури з вимогою розслідувати можливу загрозу національній безпеці.

За попередніми даними, частина метеозондів і повітряних куль мала контрабандний вміст і залітала з території Білорусі.

