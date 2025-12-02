Россия и Вьетнам организовали схему для обхода ценового потолка на российскую нефть.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Обход цены на российскую нефть

Как отметили в ГУР, Россия продолжает развивать сеть международных партнерств, которые должны помочь режиму избежать санкционного давления и обеспечить финансирование российского вторжения в Украину.

Очередным элементом подобной стратегии стала серия межправительственных соглашений между Москвой и Ханоем, одобренных российским правительством в мае этого года, подчеркнули в украинской военной разведке.

По данным ГУР, пакет документов предусматривает расширение совместной добычи нефти и газа на российской территории и вьетнамском шельфе с участием компаний Зарубежнефть, Петровьетнам и совместного предприятия Вьетсовпэтро.

В Главном управлении разведки отметили, что вьетнамские и российские структуры получат дополнительные лицензии на разработку новых участков недр в Ненецком автономном округе в РФ и продление сроков действующих лицензий до 2050 года.

Россия и Вьетнам предусмотрели в соглашении право создавать дочерние предприятия в третьих странах, что открывает возможность для экспорта нефти и сокрытия реального происхождения энергоресурсов, объяснили в ГУР.

— Особенно показательным является закрепление в российско-вьетнамском соглашении минимальной цены реализации нефти не ниже $75 за баррель, что значительно выше ценового потолка в $47,6 за баррель, который страны Европейского Союза ввели в июле 2025 года, — говорится в заявлении.

В то же время Россия усиливает гуманитарное и военно-техническое присутствие во Вьетнаме. Речь идет о создании “Центра русского языка”, введении соглашения о контроле за использованием ПЗРК советского и российского производства, которые ранее были поставлены Вьетнаму, заявили в ГУР.

В Главном управлении разведки предположили, что российские спецслужбы активизируют операции по вмешательству в международные энергетические цепочки, в частности, будут осуществлять диверсии на объектах инфраструктуры иностранных государств.

