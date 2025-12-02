Росія та В’єтнам організували схему для обходу цінової стелі на російську нафту.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Обхід ціни на російську нафту

Як зазначили у ГУР, Росія продовжує розбудовувати мережу міжнародних партнерств, що мають допомогти режиму уникати санкційного тиску та забезпечувати фінансування російського вторгнення до України.

Черговим елементом подібної стратегії стала серія міжурядових угод між Москвою та Ханоєм, схвалених російським урядом у травні цього року, наголосили в українській воєнній розвідці.

За даними ГУР, пакет документів передбачає розширення спільного видобутку нафти та газу на російській території та в’єтнамському шельфі за участю компаній Зарубєжнєфть, Пєтров’єтнам і спільного підприємства В’єтсовпєтро.

У Головному управлінні розвідки зазначили, що в’єтнамські та російські структури отримають додаткові ліцензії на розробку нових ділянок надр у Ненецькому автономному окрузі у РФ та продовження строків чинних ліцензій до 2050 року.

Росія та В’єтнам передбачали в угоді право створювати дочірні підприємства у третіх країнах, що відкриває можливість для експорту нафти та приховування реального походження енергоресурсів, пояснили у ГУР.

– Особливо показовим є закріплення в російсько-в’єтнамській угоді мінімальної ціни реалізації нафти не нижче $75 за барель, що значно вище за цінову стелю у $47,6 за барель, яку країни Європейського Союзу запровадили в липні 2025 року, – йдеться у заяві.

Водночас Росія посилює гуманітарну та військово-технічну присутність у В’єтнамі. Йдеться про створення “Центру російської мови”, запровадження угоди про контроль за використанням ПЗРК радянського та російського виробництва, які раніше були поставлені В’єтнаму, заявили у ГУР.

У Головному управлінні розвідки припустили, що російські спецслужби активізують операції з втручання у міжнародні енергетичні ланцюги, зокрема здійснюватимуть диверсії на об’єктах інфраструктури іноземних держав.

