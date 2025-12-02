Бывшая глава дипломатического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и высокопоставленный чиновник ЕС были задержаны полицией Бельгии после обысков, проведенных в рамках расследования подозрений в мошенничестве.

Об этом пишет Bloomberg.

Федерика Могерини подозревают в мошенничестве

Магерини, которая с сентября 2020 года занимает должность ректора Колледжа Европы, была задержана во вторник, 2 декабря, сообщил человек, знакомый с ситуацией.

По словам источника, также был задержан высокопоставленный чиновник ЕС Стефано Саннино, который ранее работал главным административным служащим Европейской службы внешних действий, а ныне возглавляет направление Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива в Европейской комиссии.

Также задержали помощника Могерини в колледже.

Европейская прокуратура (EPPO) ранее подтвердила, что провела обыски в Колледже Европы в Брюгге, в Европейской службе внешних действий и в частных домах, задержав трех человек, чьи имена не разглашаются.

Обыски касались заключения контракта на создание Дипломатической академии Европейского Союза — программы подготовки младших дипломатов, заявили в EPPO.

Перед проведением обысков прокуратура обратилась с ходатайством о снятии иммунитета с нескольких подозреваемых, и это ходатайство было удовлетворено.

По данным EPPO, контракт был заключен Европейской службой внешних действий с Колледжем Европы в период 2021-2022 годов после проведения тендерной процедуры.

— Есть серьезные подозрения, что во время тендерного процесса было нарушено правило, связанное с честной конкуренцией, а конфиденциальная информация о продолжающейся закупке была передана одному из участников тендера, — отметили в прокуратуре.

Изданию не удалось получить комментарии от Колледжа Европы и Федерики Могерини.

Европейская комиссия также не предоставила комментариев по поводу задержания Саннино, который является генеральным директором одного из подразделений исполнительного органа ЕС, занимающегося внешними делами.

