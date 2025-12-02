Дело о мошенничестве: в Бельгии задержана экс-глава дипломатии ЕС Могерини
- Бельгийская полиция задержала Федерику Могерини по делу о возможном мошенничестве.
- Европейская прокуратура расследует нарушения во время тендера 2021–2022 годов на контракт для Дипломатической академии ЕС.
Бывшая глава дипломатического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и высокопоставленный чиновник ЕС были задержаны полицией Бельгии после обысков, проведенных в рамках расследования подозрений в мошенничестве.
Об этом пишет Bloomberg.
Федерика Могерини подозревают в мошенничестве
Магерини, которая с сентября 2020 года занимает должность ректора Колледжа Европы, была задержана во вторник, 2 декабря, сообщил человек, знакомый с ситуацией.
По словам источника, также был задержан высокопоставленный чиновник ЕС Стефано Саннино, который ранее работал главным административным служащим Европейской службы внешних действий, а ныне возглавляет направление Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива в Европейской комиссии.
Также задержали помощника Могерини в колледже.
Европейская прокуратура (EPPO) ранее подтвердила, что провела обыски в Колледже Европы в Брюгге, в Европейской службе внешних действий и в частных домах, задержав трех человек, чьи имена не разглашаются.
Обыски касались заключения контракта на создание Дипломатической академии Европейского Союза — программы подготовки младших дипломатов, заявили в EPPO.
Перед проведением обысков прокуратура обратилась с ходатайством о снятии иммунитета с нескольких подозреваемых, и это ходатайство было удовлетворено.
По данным EPPO, контракт был заключен Европейской службой внешних действий с Колледжем Европы в период 2021-2022 годов после проведения тендерной процедуры.
— Есть серьезные подозрения, что во время тендерного процесса было нарушено правило, связанное с честной конкуренцией, а конфиденциальная информация о продолжающейся закупке была передана одному из участников тендера, — отметили в прокуратуре.
Изданию не удалось получить комментарии от Колледжа Европы и Федерики Могерини.
Европейская комиссия также не предоставила комментариев по поводу задержания Саннино, который является генеральным директором одного из подразделений исполнительного органа ЕС, занимающегося внешними делами.