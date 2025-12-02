Бывшая глава дипломатического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и высокопоставленный чиновник ЕС были задержаны полицией Бельгии после обысков, проведенных в рамках расследования подозрений в мошенничестве.

Об этом пишет Bloomberg.

Федерика Могерини подозревают в мошенничестве

Сейчас смотрят

Магерини, которая с сентября 2020 года занимает должность ректора Колледжа Европы, была задержана во вторник, 2 декабря, сообщил человек, знакомый с ситуацией.

По словам источника, также был задержан высокопоставленный чиновник ЕС Стефано Саннино, который ранее работал главным административным служащим Европейской службы внешних действий, а ныне возглавляет направление Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива в Европейской комиссии.

Также задержали помощника Могерини в колледже.

Европейская прокуратура (EPPO) ранее подтвердила, что провела обыски в Колледже Европы в Брюгге, в Европейской службе внешних действий и в частных домах, задержав трех человек, чьи имена не разглашаются.

Обыски касались заключения контракта на создание Дипломатической академии Европейского Союза — программы подготовки младших дипломатов, заявили в EPPO.

Перед проведением обысков прокуратура обратилась с ходатайством о снятии иммунитета с нескольких подозреваемых, и это ходатайство было удовлетворено.

По данным EPPO, контракт был заключен Европейской службой внешних действий с Колледжем Европы в период 2021-2022 годов после проведения тендерной процедуры.

— Есть серьезные подозрения, что во время тендерного процесса было нарушено правило, связанное с честной конкуренцией, а конфиденциальная информация о продолжающейся закупке была передана одному из участников тендера, — отметили в прокуратуре.

Изданию не удалось получить комментарии от Колледжа Европы и Федерики Могерини.

Европейская комиссия также не предоставила комментариев по поводу задержания Саннино, который является генеральным директором одного из подразделений исполнительного органа ЕС, занимающегося внешними делами.

Читайте также
Нетаньяху попросил президента Израиля о помиловании по делу о коррупции
Премьер Израиля Нетаньяху просит президента о помиловании — детали

Связанные темы:

ЕСБельгияКорупцияФедеріка Могеріні
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.