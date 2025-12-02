Справа про шахрайство: у Бельгії затримано ексголову дипломатії ЄС Могеріні
- Бельгійська поліція затримала Федеріку Могеріні у справі про можливе шахрайство.
- Європейська прокуратура розслідує порушення під час тендеру 2021–2022 років на контракт для Дипломатичної академії ЄС.
Колишня очільниця дипломатичного відомства Євросоюзу Федеріка Могеріні та високопосадовець ЄС були затримані поліцією Бельгії після обшуків, проведених у рамках розслідування підозр у шахрайстві.
Про це пишуть видання Bloomberg та Euractiv.
Федеріку Могеріні підозрюють у шахрайстві
Магеріні, що з вересня 2020 року обіймає посаду ректорки Коледжу Європи, була затримана у вівторок, 2 грудня, повідомила особа, що знайома з ситуацією.
За словами джерела, також був затриманий старший посадовець ЄС Стефано Санніно, який раніше працював головним адміністративним службовцем Європейської служби зовнішніх дій, а нині очолює напрям Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки в Європейській комісії.
Також затримали помічника Могеріні в коледжі.
Європейська прокуратура (EPPO) раніше підтвердила, що провела обшуки в Коледжі Європи в Брюґґе, у Європейській службі зовнішніх дій та в приватних домівках, затримавши трьох осіб, чиї імена не розголошуються.
Обшуки стосувалися укладання контракту на створення Дипломатичної академії Європейського Союзу – програми підготовки молодших дипломатів, заявили в EPPO.
Перед проведенням обшуків прокуратура звернулася з клопотанням про зняття імунітету з кількох підозрюваних, і це клопотання було задоволене.
За даними EPPO, контракт був укладений Європейською службою зовнішніх дій із Коледжем Європи в період 2021-2022 років після проведення тендерної процедури.
– Є серйозні підозри, що під час тендерного процесу було порушено правило, пов’язане з чесною конкуренцією, а конфіденційна інформація щодо триваючої закупівлі була передана одному з учасників тендеру, – зазначили в прокуратурі.
Виданню не вдалося отримати коментарі від Коледжу Європи та Федеріки Могеріні.
Європейська комісія також не надала коментар щодо затримання Санніно, який є генеральним директором одного з підрозділів виконавчого органу ЄС, що займається зовнішніми справами.