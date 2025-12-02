Колишня очільниця дипломатичного відомства Євросоюзу Федеріка Могеріні та високопосадовець ЄС були затримані поліцією Бельгії після обшуків, проведених у рамках розслідування підозр у шахрайстві.

Про це пишуть видання Bloomberg та Euractiv.

Федеріку Могеріні підозрюють у шахрайстві

Магеріні, що з вересня 2020 року обіймає посаду ректорки Коледжу Європи, була затримана у вівторок, 2 грудня, повідомила особа, що знайома з ситуацією.

За словами джерела, також був затриманий старший посадовець ЄС Стефано Санніно, який раніше працював головним адміністративним службовцем Європейської служби зовнішніх дій, а нині очолює напрям Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки в Європейській комісії.

Також затримали помічника Могеріні в коледжі.

Європейська прокуратура (EPPO) раніше підтвердила, що провела обшуки в Коледжі Європи в Брюґґе, у Європейській службі зовнішніх дій та в приватних домівках, затримавши трьох осіб, чиї імена не розголошуються.

Обшуки стосувалися укладання контракту на створення Дипломатичної академії Європейського Союзу – програми підготовки молодших дипломатів, заявили в EPPO.

Перед проведенням обшуків прокуратура звернулася з клопотанням про зняття імунітету з кількох підозрюваних, і це клопотання було задоволене.

За даними EPPO, контракт був укладений Європейською службою зовнішніх дій із Коледжем Європи в період 2021-2022 років після проведення тендерної процедури.

– Є серйозні підозри, що під час тендерного процесу було порушено правило, пов’язане з чесною конкуренцією, а конфіденційна інформація щодо триваючої закупівлі була передана одному з учасників тендеру, – зазначили в прокуратурі.

Виданню не вдалося отримати коментарі від Коледжу Європи та Федеріки Могеріні.

Європейська комісія також не надала коментар щодо затримання Санніно, який є генеральним директором одного з підрозділів виконавчого органу ЄС, що займається зовнішніми справами.

