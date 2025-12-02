Во вторник, 2 декабря, президент США Дональд Трамп выступит с заявлением для СМИ в Белом доме.

Об этом стало известно из расписания главы Соединенных Штатов.

Заявление Трампа 2 декабря: что известно

По информации администрации американского президента, предварительно, выступление Дональда Трампа запланировано на 14:00 по местному времени (в 21:00 по киевскому времени).

О чем именно будет говорить Трамп, пока неизвестно.

Однако известно, что именно 2 декабря состоится встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

Спикер Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что она запланирована на вторую половину дня 2 декабря.

Как известно, Стив Уиткофф отправился в Москву 1 декабря. В этот же день он проводил переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а также главами Франции и Великобритании Эммануэлем Макроном и Киром Стармером.

Ожидается, что Уиткофф расскажет Путину о результатах украинско-американских переговоров, в частности тех, которые состоялись на флоридском курорте Галландейл 30 декабря.

По последним данным на утро 2 декабря, администрация президента США Дональда Трампа сообщила, что настроена на осторожный, но заметный оптимизм в отношении возможного завершения войны в Украине.

